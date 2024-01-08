Milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emekli maaşına 'ek zam' iddiası: Masada neler var?
Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) enflasyon verileri sonrası milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisinin gözü yapılması beklenen ilave zamma çevrildi. Önümüzdeki günlerde TBMM'ye gelmesi beklenen kanun teklifinde en düşük emekli maaşının ne kadar olacağı masada bulunuyor.
Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) 2023 Aralık ayı enflasyon oranını açıklamasıyla SSK, Bağ-Kur ve tarım emeklilerine ise refah payı hariç en az yüzde 37,57 oranında zam yapılacağı kesinleşti.
SSK ve Bağ-Kur'lular, emekli aylıklarına ilave zam gündemdeki yerini korurken, memur emeklileriyle aralarında oluşan yaklaşık 11,7'lik farkın kapatılması için bir dizi formül konuşuluyor.
Tüm kök aylıklarda kademeli artış öngören detaylı değişikliğin yanı sıra, tüm emeklilere belli oranda refah payı ve en düşük aylık alan kesimlere artışın masada olduğu iddia ediliyor.
EMEKLİYE İLAVE ZAM İDDİASI
Bu gelişmeler sonrası HaberTürk'ün aktardığı habere göre, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın, SSK ve Bağ-Kur emekli aylıkları için çalışma başlattığı öne sürüldü.
Aktarılan haberde, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine, emekli memur maaşları arasında 11,7'lik farkın kapatılması için ilave zam yapılacak.
EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?
7 bin 500 TL'lik en düşük emekli maaşının ise, 10 bin TL seviyesine yükseltilmesi bekleniyor.
GÖZLER TBMM'DE
7 bin 500 TL'lik en düşük emekli maaşının ise, 10 bin TL'ye yükseltilmesi için kanun değişikliği yapılması gerekiyor. Zamla ilgili karara ilişkin TBMM'ye kanun teklifi sunulması bekleniyor. Çalışmalarına ara veren TBMM'nin 16 Ocak'ta yeniden toplanması bekleniyor.
EMEKLİYE SIFIR ZAM
Kök ücreti 5 bin 500 TL'nin altında olan SSK ve Bağ-Kur emeklileri, 6 aylık enflasyon oranında yüzde 37,57'lik zam verildiğinde sıfır zam almış oldu.
Konuya ilişkin daha önce açıklamalarda bulunan Sosyal Güvenlik Başuzmanı İsa Karakaş, "Kök ücret üzerinden yüzde 37,57’lik zam verildiğinde kök ücreti 5.500 TL altında olanlar ‘sıfır’ zam alacak. 4 bin TL 4.500 TL kök ücreti olan var. Örneğin 6000 TL kök ücreti olan bir kişi mevcut enflasyon farkı ile çarpıldığında maaşı 8.254 TL oluyor. Sadece 754 liralık bir maaş farkı oluyor. 6.500 TL olanlara ise 1.440 TL, 7000 TL olan 2.128, 7.500 TL maaş alanın yeni zamlı aylığına ise yüzde 37,57’lik oranın tamamı yansıyor. Yani 7500 TL’nin altında maaşı olana yüzde 37,57’lik oran tam olarak yansımıyor" değerlendirmesinde bulundu.