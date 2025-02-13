Milyonlarca PlayStation Kullanıcısını İlgilendiriyor: Sony Hepsine Tazminat Ödeyecek

DURUŞMA 8 HAFTA SÜRECEK

Sony'nin mahkemede kendini savunması bekleniyor. Taraflar arasında bir uzlaşma sağlanamazsa, dava 2 Mart 2026'da başlayacak ve duruşmalar yaklaşık 8 hafta sürecek. Bu dava, milyonlarca PlayStation kullanıcısı tarafından yakından takip ediliyor. Kullanıcılar, Sony'nin fiyat politikalarının adil olup olmadığını ve tazminat alıp alamayacaklarını merakla bekliyor. Davanın sonucu, oyun sektöründe de önemli etkiler yaratabilir.