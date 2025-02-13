Milyonlarca PlayStation Kullanıcısını İlgilendiriyor: Sony Hepsine Tazminat Ödeyecek
Milyonlarca PlayStation kullanıcısını ilgilendiren haber geldi. İngiltere'de Sony aleyhine 5 milyar sterlinlik bir dava açıldı. Dava sonucunda, 8 milyondan fazla PlayStation kullanıcısına 562 pounda kadar tazminat ödenebilir.
Kaynak: Haber Merkezi
Sony aleyhine İngiltere'de açılan 5 milyar sterlinlik bir dava, milyonlarca PlayStation kullanıcısının kaderini belirleyecek. Davanın merkezinde, Sony'nin PlayStation Store'daki fiyat politikalarının kullanıcıları mağdur ettiği ve tekel oluşturduğu iddiaları yer alıyor. Davanın sonucu, 8 milyondan fazla PlayStation kullanıcısına 562 pounda (25 bin 315 TL) kadar tazminat ödenmesine yol açabilir.
DİJİTAL OYUN VE İÇERİK SATIŞINDA TEKELLEŞME İDDİASI
Davacılar, Sony'nin PlayStation Store'da dijital oyun ve ek içerik satışında tekel oluşturduğunu, bu sayede oyun fiyatlarını yapay olarak yüksek seviyede tuttuğunu, geliştiricilere ve yayıncılara katı şartlar koyarak fiyatların düşmesini engellediğini öne sürdü.
MİLYONLARCA PLAYSTATİON KULLANICISI TAZMİNAT ALACAK
Eğer dava kazanılırsa, 19 Ağustos 2016 ile 19 Ağustos 2022 tarihleri arasında PlayStation kullanan herkes otomatik olarak tazminat alma hakkına sahip olacak. Tazminat miktarı 67 ila 562 pound arasında değişecek ve kullanıcıların herhangi bir başvuru yapmasına gerek kalmayacak.
DURUŞMA 8 HAFTA SÜRECEK
Sony'nin mahkemede kendini savunması bekleniyor. Taraflar arasında bir uzlaşma sağlanamazsa, dava 2 Mart 2026'da başlayacak ve duruşmalar yaklaşık 8 hafta sürecek. Bu dava, milyonlarca PlayStation kullanıcısı tarafından yakından takip ediliyor. Kullanıcılar, Sony'nin fiyat politikalarının adil olup olmadığını ve tazminat alıp alamayacaklarını merakla bekliyor. Davanın sonucu, oyun sektöründe de önemli etkiler yaratabilir.