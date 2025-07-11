Milyonlarca Öğrencinin Merakla Beklediği Rapor Açıklandı: İşverenlerin Gözdesi Mezunlar Hangi Üniversiteden Çıkıyor?

Kariyer.net tarafından hazırlanan “İşverenin Tercihi” başlıklı analiz, 486 bin işverenin 232 milyon işe alım hareketi üzerinden gerçekleştirildi. Araştırmanın en dikkat çeken sonucu ise, mezunlarının %91’i kısa sürede istihdam edilen Sabancı Üniversitesi oldu. İşverenlerin yoğun ilgisini çeken diğer üniversiteler de sıralamada yerini aldı.