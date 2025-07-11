Milyonlarca Öğrencinin Merakla Beklediği Rapor Açıklandı: İşverenlerin Gözdesi Mezunlar Hangi Üniversiteden Çıkıyor?
Üniversite tercihi yapacak adayların ve yeni mezunların kariyer planlarını doğrudan etkileyen kritik bir araştırma yayımlandı. Türkiye'nin en büyük dijital kariyer platformlarından Kariyernet, yüz binlerce işverenin işe alım verilerini analiz ederek, mezunları en hızlı iş bulan üniversiteleri ve bölümleri ortaya koydu.
Kaynak: Haber Merkezi
Kariyer.net tarafından hazırlanan “İşverenin Tercihi” başlıklı analiz, 486 bin işverenin 232 milyon işe alım hareketi üzerinden gerçekleştirildi. Araştırmanın en dikkat çeken sonucu ise, mezunlarının %91’i kısa sürede istihdam edilen Sabancı Üniversitesi oldu. İşverenlerin yoğun ilgisini çeken diğer üniversiteler de sıralamada yerini aldı.
İşte mezunlarının en kolay iş bulduğu ilk 5 üniversite ve istihdam oranları:
Sabancı Üniversitesi – %91,0
Galatasaray Üniversitesi – %86,3
Türk-Alman Üniversitesi – %77,5
Koç Üniversitesi – %76,3
İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) – %72,3
Bu üniversitelerden mezun olanların, diğer adaylara kıyasla çok daha kısa sürede iş buldukları ve işverenler tarafından sıklıkla tercih edildikleri belirtildi.
İŞVERENLERİN FAVORİ BÖLÜMÜ BELLİ OLDU
Rapor yalnızca üniversiteleri değil, aynı zamanda hangi bölümlerin mezunlarının daha hızlı iş bulduğunu da ortaya koydu. Analize göre, teknoloji ve mühendislik temelli programlar yine zirvede yer aldı.
En çok talep gören alanlar arasında:
Bilgisayar Mühendisliği
Yazılım Mühendisliği
Veri Bilimi
Yapay Zeka ve Siber Güvenlik,
bulunuyor.
Bu alanlardaki uzman açığı, mezunların iş bulma sürecini hızlandıran başlıca faktörler arasında gösteriliyor.
Ayrıca, İşletme, Ekonomi, İstatistik gibi finans ve yönetim odaklı bölümler de iş dünyasında önemli bir karşılık buluyor.