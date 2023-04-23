Milyonlarca memur ve emeklinin gözü temmuz zammında: Rakamlar netleşmeye başladı
Memur ve emeklilerin gözü kulağı yapılacak temmuz ayında yapılacak zam oranında.
Milyonlarca emekli ve memurun gözü kulağı, temmuz ayında yapılacak zamda...
Merak edilen artış oranının ne olacağı. Enflasyon beklentisinin belli olmasıyla birlikte bu sorunun yanıtı da netleşmeye başladı.
TEMMUZ MAAŞI İÇİN İPUÇLARI GELMEYE BAŞLADI
Merkez Bankası'nın enflasyon tahminleri nisanda 2,64, mayısta 2,46 ve haziranda 2,61 oldu. Emeklinin temmuz maaşı için ipuçları gelmeye başladı. Milyonlarca emekli ve memur zamlı maaşları için temmuz ayını bekliyor.
TÜİK yılın ilk çeyreğinde enflasyon rakamını yüzde 12, 52 olarak açıklamıştı. Şimdi Nisan, Mayıs ve Haziran enflasyon rakamları, maaş zamlarının oranını da etkileyecek.
MB Piyasa Katılımcıları anketinden Temmuz'da SSK ve Bağ-Kur emeklisine yüzde 21,43, memur ve memur emeklisine 19,18'lik zam sinyali geldi. Vatandaşların beklentisi ise yüzde 25-30 arasında.