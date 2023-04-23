Milyonlarca memur ve emeklinin gözü temmuz zammında: Rakamlar netleşmeye başladı

TEMMUZ MAAŞI İÇİN İPUÇLARI GELMEYE BAŞLADI

Merkez Bankası'nın enflasyon tahminleri nisanda 2,64, mayısta 2,46 ve haziranda 2,61 oldu. Emeklinin temmuz maaşı için ipuçları gelmeye başladı. Milyonlarca emekli ve memur zamlı maaşları için temmuz ayını bekliyor.