Milyonlarca kredi kartı sahibini ilgilendiriyor: Bankalar uyarıyor, kapatılmaması için tek bir şart var
Kredi kartı kullanımıyla ilgili yeni düzenleme geliyor. Son bir yılda yüzde 155 oranında artan kart harcamaları sonrası harekete geçildi.
Kredi kartıyla ilgili yeni düzenleme geliyor. Başta konut ve otomobil olmak üzere kredilerde frene basılırken, kredi kartı harcamalarındaki artış dikkat çekti. Son bir yılda kredi kartı harcamaları yüzde 155 arttı.
19 Ocak 2024 haftasında kredi kartıyla 1 trilyon 172 milyar Tl'lik harcama yapıldığı belirlenirken, 19 Ocak 2023'te ise bu rakamın 459 milyar TL olmuş olması dikkat çekti.
Başta konut ve otomobil olmak üzere kredilerde frene basılırken; enflasyonla mücadele kapsamında kredi kartı kullanımının azaltılması için kart limitlerinin ve taksit sayılarına bir takım sınırlama getirilmişti.
SON BİR YILDA YÜZDE 155 ARTTI
Son bir yılda kredi kartı harcamalarının yüzde 155 artmasıyla, kredi kartı kullanımıyla ilgili yeni önlemler gündeme geldi.
Mali Müşavir Emin Yılmaz, TV100'e verdiği demeçte "Kredi kartını yatırım amaçlı kullandığınız takdirde olay farklı bir boyuta gidiyor. Bununla ilgili buradaki sınırın iyi çekilmesi lazım" dedi.
KREDİ KARTLARINDA TAKSİT VE LİMİTLERDE DEĞİŞİKLİK GÜNDEMDE
Hazırlanan yeni düzenmeyle kredi kartlarında taksit sayıları hem de kredi limitlerinde ciddi değişiklikler söz konusu olacak. Altın, döviz ve kripto alanların ise makul gerekçeleri yoksa ciddi yaptırımlar gündemde.
FİAZ ORANLARI, TAKSİT SAYISI
Yeni uygulamayla birlikte lüks araç alımı gibi yatırım amaçlı harcamaların yapılmasının önüne geçilmesinin hedeflendiğini belirten Yılmaz, "Faiz oranlarına düzenleme yapılabilir, taksit sınırlaması gelebilir, ikinci el otomobili alımı gibi konularda bir düzenleme getirilebilir" diye konuştu.
BANKALAR UYARDI
Bu ay bazı bankalar, müşterilerine gönderdikleri kart ekstrelerinde, “Kredi kartınızla döviz/altın/kripto varlık alımları, vadesi gelmemiş kredilerin kapatılması, makul gerekçesi olmayan transferler, nakit çekme limitini aşma için işlemler ile sistem dışına para çıkarılmasına yönelik işlemler nedeniyle kartınız kapatılabilir” uyarısına yer verdi.
Bazı bankalar ise SMS yoluyla kart kullanan müşterilerini bilgilendirdi. Kart kapatma ya da herhangi bir yaptırımdan etkilenmek istemeyen kullanıcıların sadece 'makul bir gerekçe' sunması gerektiğinin altını çizen Yılmaz, şöyle devam etti:
"Özellikle kredi kartında vatandaşlar döviz, altın, kripto varlık alımı yapıyorlar. Eğer makul bir gerekçeniz yoksa burada kredi kartınız banka tarafından kapatılması mümkün olabilir."