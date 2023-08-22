Milyonlarca kredi kartı kullanıcısını ilgilendiriyor: Yasal değil!

Eryılmaz, "2006 yılında yayımlanan Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu’nun 17'nci maddesine göre üye işyerleri indirim dönemleri de dâhil olmak üzere müşterilerin kartla ödemelerini herhangi bir ek ücret talep etmeksizin kabul etmek zorundalar. Üye işyeri ile POS cihazı sözleşmesi yapan kuruluşta yükümlülük altındadır. Üye işyeri ile POS anlaşması yapmış olan kuruluş, işyerinin yasal olmayan bir şekilde komisyon ücreti aldığını tespit etmesi halinde sözleşmeyi feshedebiliyor ve kuruluşun bir yıl süreyle aynı işyeri ile yeni bir sözleşme yapmaması gerekiyor" ifadelerini kullandı.