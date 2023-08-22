Milyonlarca kredi kartı kullanıcısını ilgilendiriyor: Yasal değil!
Tüketiciyi Destekleme Derneği (TÜKDES) Genel Merkez Tüketici Adaleti Komisyonu Başkanı Av. Hayri Eryılmaz, kredi kartı kullanıcılarını ilgilendiren dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Eryılmaz, "Tüketicilerin kredi kartıyla yaptıkları ödemelerden alınan komisyon yasal değil" dedi.
Tüketiciyi Destekleme Derneği (TÜKDES) Genel Merkez Tüketici Adaleti Komisyonu Başkanı Av. Hayri Eryılmaz, kredi kartı ile yapılan alışverişlerde tüketicilerden 'komisyon' adı altında tahsil edilen ücretleri değerlendirdi.
Kart ile yapılan alışverişlerde tüketicilerin, ‘Komisyon’ gibi haksız bir uygulamayla karşı karşıya olduğunu anlatan Av. Hayri Eryılmaz, “Bazı market, işyeri ve fatura ödeme işletmelerinde kredi kartıyla yapılan işlemlerde tüketicilerden ”banka komisyon kesiyor” diyerek tüketiciye bir ücret yansıtıyor. Son zamanlarda bu kervana araç muayene istasyonları, hatta belediyelerin toplu taşınma şirketleri de katılmış durumda" dedi.
Eryılmaz, "2006 yılında yayımlanan Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu’nun 17'nci maddesine göre üye işyerleri indirim dönemleri de dâhil olmak üzere müşterilerin kartla ödemelerini herhangi bir ek ücret talep etmeksizin kabul etmek zorundalar. Üye işyeri ile POS cihazı sözleşmesi yapan kuruluşta yükümlülük altındadır. Üye işyeri ile POS anlaşması yapmış olan kuruluş, işyerinin yasal olmayan bir şekilde komisyon ücreti aldığını tespit etmesi halinde sözleşmeyi feshedebiliyor ve kuruluşun bir yıl süreyle aynı işyeri ile yeni bir sözleşme yapmaması gerekiyor" ifadelerini kullandı.
"TÜKETİCİLERİMZ DİKKATLİ OLMALI"
Av. Eryılmaz, "Tüketicilerimiz kimi zaman alışveriş sırasındaki yoğunluk sebebiyle bu uygulamaya boyun eğiyor kimi zaman nakit taşıma alışkanlığı olmaması sebebiyle bu uygulamaya razı geliyor fakat bu uygulamanın bu şekilde devam etmesi halinde ilgili işletmeler bunu meşru bir zeminde yaptıklarını iddia etmeye başlıyor. Bankaların vermiş olduğu hizmeti kullanarak kendilerine maddi çıkar sağlayan iş yerlerini tüketicilerimiz her zaman şikâyet edebilir" diye anlattı.