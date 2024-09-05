Milyonlarca Kişiyi İlgilendiriyor: Ödeme Süresi Uzatıldı, Kimleri Kapsıyor?

Yapılan açıklamaya göre, bu beyannameler 6 Eylül'e kadar verilmesi gerekirken, süre 13 Eylül Cuma gün sonuna kadar uzatıldı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı’na yapılan talepler doğrultusunda alınan bu karar, mükelleflerin beyannamelerini daha rahat bir sürede verebilmelerini sağlayacak.