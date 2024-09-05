Milyonlarca Kişiyi İlgilendiriyor: Ödeme Süresi Uzatıldı, Kimleri Kapsıyor?
Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), 2024 yılının ikinci çeyreğine ilişkin gelir ve kurum geçici vergi beyannamelerinin verilme ve ödeme sürelerinin uzatıldığını duyurdu.
Yapılan açıklamaya göre, bu beyannameler 6 Eylül'e kadar verilmesi gerekirken, süre 13 Eylül Cuma gün sonuna kadar uzatıldı.
Hazine ve Maliye Bakanlığı’na yapılan talepler doğrultusunda alınan bu karar, mükelleflerin beyannamelerini daha rahat bir sürede verebilmelerini sağlayacak.
13 EYLÜLE KADAR UZATILDI
Ayrıca, bu süre uzatımında cirosu 50 milyon liranın altında olan mükellefler için enflasyon düzeltmesi yapma zorunluluğu getirilmedi. Daha önce 19 Ağustos'a kadar verilmesi gereken beyannamelerin süresi, yapılan son düzenlemeyle 13 Eylül’e kadar uzatılmış oldu.
KİMLERİ KAPSIYOR?
Bu uzatma, özel hesap dönemine tabi mükellefleri de kapsıyor ve beyanname verme tarihi 6 Eylül olan geçici vergi dönemini de içeriyor.