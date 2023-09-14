Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor: Kredi kartı kullananlar dikkat, 4 'önlem' gündemde

Bu adımlar bankaların kredi vermesini etkilemese bile tüketici açısından daha yüksek maliyetlere katlanılacağından dolayı talebin düşeceğini düşünmekteyiz. Bu tarz düzenlemeler taksit sayılarının azaltılması veya taksit uygulamasının kaldırılması şeklinde de devam edebilir. Bu tarz adımlarla kredi ve kredi kartı kullanımlarını kısıtlanması ve talep enflasyonundaki yükselişin önünün kesilmesinin amaçlandığı kanısındayız."