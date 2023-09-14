Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor: Kredi kartı kullananlar dikkat, 4 'önlem' gündemde
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ekonomideki adımlarını hızlandırırken, son olarak da kredi kartları için harekete geçti.
Kredi kartları için yeni bir düzenlemenin yolda olduğu bildirildi. Kredi kartı kullanımının kısıtlanması için hangi adımların atılacağı yavaş yavaş netleşmeye başladı.
Milliyet'in haberine göre, Dinamik Yatırım Menkul Değerler Araştırma Uzmanı Ceyhun Yavaş, enflasyonu düşürmek için faiz artışlarının yanında harcama kalemlerini kısıtlayıcı adımların atılmasını olumlu karşıladığını belirtti.
Yavaş konuşmasının devamında şöyle konuştu: "Bu tarz uygulamaların artmasıyla birlikte kredi kartı kullanımı ve tüketici kredilerine yönelik talebin kısıtlayacağını ve faiz artışlarıyla beraber enflasyonu düşürücü etkisi olacağı görüşündeyiz.
Bu adımlar bankaların kredi vermesini etkilemese bile tüketici açısından daha yüksek maliyetlere katlanılacağından dolayı talebin düşeceğini düşünmekteyiz. Bu tarz düzenlemeler taksit sayılarının azaltılması veya taksit uygulamasının kaldırılması şeklinde de devam edebilir. Bu tarz adımlarla kredi ve kredi kartı kullanımlarını kısıtlanması ve talep enflasyonundaki yükselişin önünün kesilmesinin amaçlandığı kanısındayız."
Ata Yatırım Hazine GMY Etem Öztekin ise açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Enflasyonu indirmeye yönelik, ekonomi yönetimi değişimiyle atılmaya başlayan rasyonel adımlar son dönemde de tutarlı şekilde devam etmekte. Bu yolda, OVP’de de belirtildiği üzere bir süre boyunca iç talepte yavaşlama olacağı aşikar.