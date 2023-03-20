Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor: Konut ve arsa sahipleri dikkat!
Türkiye genelinde 2022 yılında toplamda 3 milyon 434 bin 389 gayrimenkul satış yolu ile el değiştirdi. Emlak Uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı ise, konut ve arsa sahiplerini gelir vergisine karşı uyardı.
Emlak Uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı, gerçek kişilerin bir bedel karşılığı edindikleri gayrimenkullerin (konut, arsa, vb.) iktisap tarihinden başlayarak beş yıl içinde elden çıkarılması halinde, elde edilen kazanç gelir vergisine tabiidir" dedi.
Gayrimenkullerin iktisap tarihinden başlayarak beş yıl içerisinde elden çıkarılmasından doğan kazançların, değer artış kazancı kapsamında olduğunu ifade eden Altın Emlak Genel Müdürü Mustafa Hakan Özelmacıklı, "Gerçek kişilerin bir bedel karşılığı edindikleri gayrimenkullerin iktisap tarihinden başlayarak beş yıl içinde elden çıkarılması halinde, elde edilen kazanç gelir vergisine tabiidir" diye belirtti.
"İKİ EŞİT TAKSİTLE ÖDENMESİ GEREKİYOR"
Özelmacıklı, "Elden çıkarmadan maksat, satış, bir bedel karşılığında devir, temlik, trampa edilmesi, takası, kamulaştırılması, ticaret şirketlerine sermaye olarak konulmasıdır. Değer artış kazancında 2022 takvim yılı için 25 bin TL gelir vergisinden istisnadır. 2022 yılı değer artış kazancı, 31 Mart’a kadar yıllık gelir vergisi beyannamesi ile beyan edilip, Mart ve Temmuz aylarında 2 eşit taksitle ödenmesi gerekiyor" ifadelerini kullandı.
GELİR VERGİSİ NASIL HESAPLANIR?
2022 yılı içerisinde gayrimenkullerin elden çıkarılması karşılığında sağlanan safi tutarı 25 bin TL’yi aşan gelirlerin beyan edilmesi gerektiğini belirten Özelmacıklı, şu ifadeleri kullandı: