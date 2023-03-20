Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor: Konut ve arsa sahipleri dikkat!

"İKİ EŞİT TAKSİTLE ÖDENMESİ GEREKİYOR"

Özelmacıklı, "Elden çıkarmadan maksat, satış, bir bedel karşılığında devir, temlik, trampa edilmesi, takası, kamulaştırılması, ticaret şirketlerine sermaye olarak konulmasıdır. Değer artış kazancında 2022 takvim yılı için 25 bin TL gelir vergisinden istisnadır. 2022 yılı değer artış kazancı, 31 Mart’a kadar yıllık gelir vergisi beyannamesi ile beyan edilip, Mart ve Temmuz aylarında 2 eşit taksitle ödenmesi gerekiyor" ifadelerini kullandı.