Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor, ev sahibi ve kiracılar dikkat: Yüzde 25 kira sınırı kaldırılıyor mu?
Başkent Üniversitesi Uluslararası Finans ve Bankacılık Bölüm Başkanı ve Ziraat Bankası eski Genel Müdür Yardımcısı Şenol Babuşcu, yüzde 25 kira sınırının kaldırılmasının TBMM'nin gündeminde olduğunu belirtti. Ayrıca Babuşcu, TBMM gündemine gelecek 5 yeni düzenlemeyi sıraladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın her fırsatta 'Nas'la ilişkilendirdiği düşük faiz istemi ve 'Faiz sebep, enflasyon sonuç' tezi sonrası Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), politika faizini Mayıs ayındaki seçimlerden önce yüzde 8,50'ye kadar indirmişti.
Erdoğan'ın ekonomi modeli enflasyon ve kur krizine neden olurken, TL'nin değer kaybetmesine neden oldu. Enflasyon, kur krizi ve TL'nin değer kaybetmesi kiralarda fahiş artışlara neden olurken, hali hazırda zor durumda olan yurttaşı dar boğaza sürükledi.
YÜZDE 25 KİRA SINIRI UZATILDI
Bu gelişmeler sonrası 1 Temmuz 2022 tarihinden itibaren 1 yıl süreyle kira artış oranlarına yüzde 25 sınırı getirildi. Ancak yaşanan ekonomik krizin daha da büyümesi sonrası kira artış oranlarında yüzde 25 sınırı, 2 Temmuz 2023'ten itibaren 2 Temmuz 2024 tarihine kadar bir yıl süreyle yeniden uzatıldı.
ARABULUCU DÖNEMİ BAŞLADI
Ayrıca, kira krizinin büyümesi üzerine 1 Eylül 2023 tarihi itibariyle ev sahibi ve kiracı uyuşmazlıklarında mahkemeden önce arabulucuya gidilmesi kararlaştırıldı.
YÜZDE 25 KİRA SINIRI KALDIRILIYOR MU?
Yaşanan ekonomik kriz sonrası yüzde 25 kira sınırı ev sahibi-kiracı anlaşmazlığına su serpmezken Başkent Üniversitesi Uluslararası Finans ve Bankacılık Bölüm Başkanı ve Ziraat Bankası eski Genel Müdür Yardımcısı Şenol Babuşcu, yüzde 25 kira sınırının kaldırılmasının TBMM'nin gündeminde olduğunu belirtti.
Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Babuşcu, TBMM gündemine gelecek 5 yeni düzenlemeyi şöyle sıraladı:
"1 - Kripto para yasası Meclis'teki ilk görüşülecek yasal düzenlemelerden biri olacak,
2 - Meclis'te enerji ve turist rehberliği alanlarında iki yasa teklifi masada olacak,
3- Vergi istisnaları ve indirim oranları masaya yatırılacak,
4- Yüzde 25 kira artışı sınırının kaldırılması değerlendirilecek,
5- Kayıtdışılıkla mücadele kapsamında bundan sonraki tüm kira sözleşmelerinin e-Devlet üzerine taşınması masada bulunuyor."
TBMM NE ZAMAN AÇILACAK?
31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri öncesi çalışmalarına ara veren TBMM Genel Kurulu, Ramazan Bayramı sonrası yoğun gündemle mesaiye başlayacak.