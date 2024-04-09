Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor, ev sahibi ve kiracılar dikkat: Yüzde 25 kira sınırı kaldırılıyor mu?

YÜZDE 25 KİRA SINIRI UZATILDI

Bu gelişmeler sonrası 1 Temmuz 2022 tarihinden itibaren 1 yıl süreyle kira artış oranlarına yüzde 25 sınırı getirildi. Ancak yaşanan ekonomik krizin daha da büyümesi sonrası kira artış oranlarında yüzde 25 sınırı, 2 Temmuz 2023'ten itibaren 2 Temmuz 2024 tarihine kadar bir yıl süreyle yeniden uzatıldı.