Milyonlarca kişinin bilmediği detaylar: EYT'de ikinci kez kıdem tazminatı alınabilir mi?
EYT ile emeklilik hakkı elde eden milyonların kıdem tazminatı taban ve tavan aylıkları 2023 için netleşti. İkinci kez kıdem tazminatı hakkı doğuran bazı koşulların da olduğu öğrenildi.
Emeklilikte yaşa takılanların (EYT) en çok merak ettiği konuların başında kıdem tazminatı geliyor. İki milyon emekli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün akşamki kabine toplantısı sonrası kıdem tazminatıyla ilgili araştırmalarını hızlandırdı.
Emekli olmaya hak kazanmış ancak bir yandan da çalışmaya devam edecek olan kişilerin kıdem tazminatı için dikkat etmesi gereken birçok önemli nokta var.
Sosyal Güvenlik Uzmanı Dr. Okan Güray Bülbül ile Hukukçu Pamir Başer, EYT’li işçinin kıdem tazminatına yönelik bilinmeyen detayları anlattı.
KIDEM TAZMİNATI TABAN VE TAVAN ÜCRET 2023 İÇİN DEĞİŞTİ
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin imzasıyla yayımlanan genelgeye göre Ocak-Temmuz 2023 döneminde kıdem tazminatı tavanı 17 bin 904 lira 62 kuruş oldu. Buna göre 10 yıl çalışmış biri işten çıkarılırsa alacağı kıdem tazminatı 179 bin 40 lira olacak. Kıdem tazminatının yıllık taban tutarı ise 10.008 TL’ye yükseldi.