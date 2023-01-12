Milyonlarca kiracı ve ev sahibini ilgilendiren karar: Yeni dönem başlıyor

İdeoloji gözlüğünüzü çıkarın fayda zarar gözlüğü ile bakın. Başlarken bu ideolojik duvarları aşma zorluğu nedeniyle başlarken dar kapsamlı başladı. Fayda görüldükçe ideolojik gözlük takanlar da ’biraz daha kapsamı genişletebilir misiniz’ dediler.