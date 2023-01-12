Milyonlarca kiracı ve ev sahibini ilgilendiren karar: Yeni dönem başlıyor
Kira, komşuluk ve kat mülkiyeti ihtilafları için yeni dönem başlıyor. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, detayları kamuoyuyla paylaştı.
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ İstanbul’da düzenlenen '10. Yılında Türk Borçlar Kanunu Çalıştayı'na katıldı ve milyonlarca kiracı ve ev sahibini ilgilendiren gelişmeyi açıkladı.
Bozdağ'ın açıklamalarının ilgili bölümü şöyle:
"Arabuluculuk konusu ilk gündeme geldiği zaman ideolojik arka plan üzerinden buna karşı çıkanlar oldu. Bir bakan bakalım sonuç nedir.
İdeoloji gözlüğünüzü çıkarın fayda zarar gözlüğü ile bakın. Başlarken bu ideolojik duvarları aşma zorluğu nedeniyle başlarken dar kapsamlı başladı. Fayda görüldükçe ideolojik gözlük takanlar da ’biraz daha kapsamı genişletebilir misiniz’ dediler.
Şimdi kapsam genişlemeye başladı. Arabuluculuk kapsamının daha da genişletilmesi konusunda taleple karşı karşıyayız.