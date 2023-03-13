Milyonları ilgilendiriyor: EYT'de yeni sorun ortaya çıktı!

Konuya ilişkin konuşan Ünye Ticaret ve Sanayi Odası (ÜTSO) Başkanı İrfan Akar, iş dünyasındaki yükü azaltmak üzere hükumetin hazırladığı Hazine Destekli Kredi Garanti Fonu (KGF) paketindeki EYT çerçevesinde kıdem tazminatı kefalet hacminin 50 milyar TL’ye çıkarılmasının olumlu bir tavır olduğunu ancak KGF sürecinin firmalar ve işveren arasında bazı sorunlar çıkarabileceğini gördüklerini söyledi.