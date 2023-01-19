Milyonlarca EYT'liyi ilgilendiriyor: EYT'de prime takılanlar dikkat!
Milyonlarca EYT'li sigorta girişi yapılsa dahi primi yatırılmadığı için emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) düzenlemesinden faydalanamıyor. EYT düzenlemesinden yararlanmak isteyen birçok kişi için hizmet tespit davası bir fırsat olurken, detayları Sosyal Güvenlik Uzmanı Murat Bal anlattı.
Birçok EYT'li 8 Eylül 1999'dan önce çalışmaya başlasa dahi işveren tarafından girişleri bu tarihten sonra yapılmıştı. EYT düzenlemesinden yararlanarak emekli olmak isteyen birçok kişinin hizmet tespit davası açma şansı var.
EYT düzenlemesi öncesi TRT Haber'e hizmet tespit davasına ilişkin detayları anlatan Sosyal Güvenlik Uzmanı Murat Bal, "08 Eylül 1999'dan önce işe girişi yapılmış, primi yatırılmamış işe girişleri var hiçbir günleri gözükmüyor. EYT'li oldukları halde, işe girişleri gözüktüğü halde günleri gözükmediği için bu haliyle EYT'den faydalanamıyorlar. Bu insanların acilen hizmet tespit davaları açması gerekiyor" dedi.
EYT'DE EMEKLİ OLMAK İÇİN HİZMET TESPİT DAVASI
EYT'de emekli olmak için hizmet tespit davasına ilişkin Bal, şunları söyledi:
"Kişi farz edelim ki Haziran 1999'da normal olarak çalışmaya başladı. Bu insanın aslında işe girişi yapılmış olsaydı EYT'liydi. Haziran ayında bu insan gerçek fiili çalışmasına başladı. Ama bu insanın işe girişi örnek veriyorum 2000 yılının Ocak ayında yapıldı. Dolayısıyla işe girişi resmi olarak 2000 Ocak ayı olduğu için bu kişi şu anda EYT'den faydalanamıyor. Bu şekilde çok fazla insan var. Bu insanlar geçmişe dönük olarak hizmet tespit davalarını açabilirler."
EYT'DE EMEKLİ OLMAK İÇİN KİMLER DAVA AÇAMAZ?
Peki o tarihlerde çalışmış ama sigorta girişi hiç yapılmamış olanlar ne yapmalı?
Murat Bal, konuya şu şekilde yanıt verdi:
"İşten çıkıştan itibaren 5 sene içinde hizmet tespit davası açmazsa tekrar hizmet tespit davasını açma hakkı kalmıyor. Bu 5 sene hak düşürücü süre olarak geçiyor. Aradan geçmiş 20 sene geçmiş olsun. Bu konuda hiçbir şey yapılamaz."