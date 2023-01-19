Milyonlarca EYT'liyi ilgilendiriyor: EYT'de prime takılanlar dikkat!

EYT'DE EMEKLİ OLMAK İÇİN HİZMET TESPİT DAVASI

EYT'de emekli olmak için hizmet tespit davasına ilişkin Bal, şunları söyledi:

"Kişi farz edelim ki Haziran 1999'da normal olarak çalışmaya başladı. Bu insanın aslında işe girişi yapılmış olsaydı EYT'liydi. Haziran ayında bu insan gerçek fiili çalışmasına başladı. Ama bu insanın işe girişi örnek veriyorum 2000 yılının Ocak ayında yapıldı. Dolayısıyla işe girişi resmi olarak 2000 Ocak ayı olduğu için bu kişi şu anda EYT'den faydalanamıyor. Bu şekilde çok fazla insan var. Bu insanlar geçmişe dönük olarak hizmet tespit davalarını açabilirler."