Milyonlarca EYT'liye kötü haber: AKP itiraf etti, EYT'de prim oyunu!

EYT'DE PRİM OYUNUNDA MUHALEFETİ SUÇLADI

Akbaşoğlu, EYT düzenlemesi konusunda algı yönetimi oluşturulmaya çalışıldığını söyleyerek, "Büyük bir reformu gerçekleştiren, müjdeyi sunan, toplamda 5 milyon insanın yararlanabileceği bir kanun teklifinin yasalaşma sürecini sabote etmek, çarpıtmak isteyen bir muhalefet ve onlarla beraber hareket eden bir yapı söz konusu. Bu, gerçeği saptırmaktır" ifadesini kullandı.