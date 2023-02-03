Milyonlarca EYT'liye kötü haber: AKP itiraf etti, EYT'de prim oyunu!
AKP Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesine ilişkin açıklamalarda bulundu. Akbaşoğlu, EYT düzenlemesinde mevzuatı işaret ederek, "Sigortalılık süresi, prim gün sayısı ve yaş şartı. Biz bu üç şarttan yaş şartını ortadan kaldırdık" dedi.
AKP Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, Plan ve Bütçe Komisyonunda dün kabul edilen Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesini içeren Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ne ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Teklifi, salı günü TBMM Genel Kuruluna getirmeyi ve aynı gün yasalaştırmayı öngördüklerini ifade eden Akbaşoğlu, vatandaşların, düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren başvurularını yapabileceğini belirtti.
EYT'DE PRİM OYUNU
Akbaşoğlu, 1999'daki yasal düzenleme kapsamında prim gün sayısı, sigortalılık süresi ve yaş şartını taşıyanların emekli olabildiğini anımsatırken, "Mevcut olan üç şarttan yaş şartını kaldırmıştık. Zaten EYT platformlarının taleplerinin ana odak noktası buydu. Bunun yanında tabii başka başlıklar altında farklı taleplerde bulunan toplumsal kesimler de söz konusu oldu" dedi.
EYT'DE PRİM OYUNUNDA MUHALEFETİ SUÇLADI
Akbaşoğlu, EYT düzenlemesi konusunda algı yönetimi oluşturulmaya çalışıldığını söyleyerek, "Büyük bir reformu gerçekleştiren, müjdeyi sunan, toplamda 5 milyon insanın yararlanabileceği bir kanun teklifinin yasalaşma sürecini sabote etmek, çarpıtmak isteyen bir muhalefet ve onlarla beraber hareket eden bir yapı söz konusu. Bu, gerçeği saptırmaktır" ifadesini kullandı.