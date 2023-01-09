Milyonlarca EYT'linin emekli maaşında kritik detay: EYT’liler çok düşük aylık almak durumunda kalabilir!
CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya, Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesiyle ilgili kritik detaylara dikkat çekti. Kaya, "EYT düzenlemesi yapılırken emekli aylıklarının hesaplama koşulları değişmezse EYT’liler çok düşük aylık almak durumunda kalacaktır" dedi.
CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya, EYT’lilerin emeklilik şartlarına dair Meclis’te basın açıklaması yaptı.
Kaya, "AKP iktidarı, EYT’lilerin yıllarca mücadele ettikleri kazanılmış emeklilik haklarını verme konusunda nihayet bir adım atmaya yanaştı. Bu sonuç EYT’lilerin uzun soluklu mücadelesinin başarısıdır. Aynı zamanda da AKP’nin seçim kaygısıyla atmış olduğu bir adımdır. Erdoğan’a geri adım attıran, sözünü geri almasını sağlayan EYT’lilerin örgütlü mücadelesinin yanı sıra; Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun ve CHP’nin ETY’lilere verdiği desteğin, partimizin ısrarlı çalışmalarının ve kamuoyunun baskısının da büyük etkisi vardır" dedi.
"EYT LÜTUF DEĞİL, KAZANILMIŞ BİR HAK MÜCADELESİ VARDIR"
Kaya, "Cumhurbaşkanı Erdoğan 16 Kasım 2019’da SGK Topkapı Kampüsü'nde düzenlenen toplu açılış töreninde yapığı konuşmada EYT sorununun çözümüne net biçimde karşı çıkmış ve ‘Biz bunu politik hesaplarla yapmayız ve yapmayacağız da. Arkadaşlarıma söylüyorum, beni bu yola asla teşvik etmeyin. Seçim kaybetsek de yokum’ demişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2022 yılının son günlerinde Emeklilikte Yaşa Takılanların (EYT) sorununun çözümü konusunda yaş koşulu olmaksızın, dokuzuncu ayın sekizi 1999’dan önce işe başlayanlara emeklilik hakkını tanıyacaklarını açıkladı. Sayın Erdoğan, bu hakkı sen tanımıyorsun. Dolayısıyla ortada müjde ve lütuf yok. Kazanılmış bir hak mücadelesi var. Bunu EYT uğruna mücadele edenler, başarı ile gerçekleştirmiştir" ifadelerini kullandı.
"EYT’LİLERİN BİR BÖLÜMÜ UZUN HAK MAĞDURİYETLERİ SONUCUNDA EMEKLİ OLDU"
Kaya, "Sendikaların, ‘mezarda emeklilik’ eleştirilerine rağmen; 1999’daki 4447 sayılı Kanun değişikliği ile yaş koşulu getirildi ve prim gün sayısı yükseltildi. Getirilen yaş şartı sadece yasadan sonra yeni işe girenleri değil Kanunun yayımı tarihinden önce sigortalı olan eski çalışanları da kapsadı. 4447 sayılı yasa çıktığında zaten çalışmakta olanlara da uygulandı. Bu sebeple sigortalılık süresi ve prim gün şartlarını yerine getiren, ama yaş şartını yerine getiremeyenler emeklilik için yaş koşulunu beklemek zorunda kaldı. Farklı koşullarda işe girdikleri için kazanılmış haklarında ciddi kayıplar yaşamış oldular. EYT buradan doğdu. Bu değişimle kadınlar 2 ila 18 yıl, erkekler ise 1 ila 15 yıl beklemek zorunda kaldılar. Ciddi mağduriyetler yaşandı. 1998 yılında işe giren bir erkek işçi eski mevzuata göre 2023 yılında emekli olma hakkına sahipken, yasa değişikliği ile emekliliği 15 yıl sonraya, 2038 yılına ertelendi. 1999 yılının başlarında işe giren bir kadın işçi, 2019’da emekli olabilecekken emekliliği 18 yıl geciktirilerek 2037’ye sarktı. Başlangıçta birkaç yıllık yaşa takılmalar çok farkındalık yaratmamıştı. 2010’ların ortalarından itibaren 10 yıl, 15 yıl gibi yaşa takılmalar belirginleşmeye başlayınca tepkiler ve itirazlar arttı. EYT hareketi buradan doğdu. EYT’lilerin bir bölümü uzun hak mağduriyetleri sonucunda oldukça gecikerek emekli oldular" dedi.