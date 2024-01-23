Milyonlarca emekliyi ilgilendiriyor! Yaptığınız ödeme iade edilebilir

Emlak vergisinden muaf olmak için gerekli şartlar ise şöyle sıralandı:

Emeklinin üzerinde sadece bir konut bulunması

Konutun brüt alanının 200 metrekareyi aşmaması

Emekli, geliri olmayan ev hanımı, işsiz veya SGK’dan aldıkları maaş haricinde başka bir geliri olmayan emekli olması