Milyonlarca emekliyi ilgilendiriyor! Yaptığınız ödeme iade edilebilir
Hükümet milyonlarca emekliyi ilgilendiren bir karara imza attı. BUna göre bazı emekliler emlak vergisinden muaf olacak. Ödeme yaptığı halde muaf olanlar ise paralarını geri alabilecek.
Hükümet emlak vergisiyle ilgili milyonlarca emekliyi ilgilendiren bir karara imza attı. Alınan karara göre bazı emeklilerin emlak vergisinden muaf olacak. Muaf olmasına rağmen ödeme yapanların paralarının ise iade edilecek.
Emekli vergisinden muaf olacağı açıklanan emekliler ise şu şekilde sıralandı:
Geliri olmayan ev hanımları
İşsizler
SGK’dan aldıkları maaş haricinde başka bir geliri olmayan emekliler
Engelliler
Gaziler
Şehitlerin dul ve yetimleri
Emlak vergisinden muaf olmak için gerekli şartlar ise şöyle sıralandı:
Emeklinin üzerinde sadece bir konut bulunması
Konutun brüt alanının 200 metrekareyi aşmaması
Emekli, geliri olmayan ev hanımı, işsiz veya SGK’dan aldıkları maaş haricinde başka bir geliri olmayan emekli olması
Emlak vergisi muafiyetinden yararlanmak için yapılması gerekenler şu şekildedir:
Emekli, ikamet ettiği belediyeye dilekçe ile müracaat eder.
Dilekçede, emeklinin kimlik bilgileri, ikametgah adresi ve konutun tapu bilgileri yer alır.
Dilekçeye, emeklinin gelir durumunu gösteren belge eklenir.
Belediye, gerekli incelemeleri yaptıktan sonra emeklinin emlak vergisinden muaf olup olmadığını karara bağlar.
Emlak vergisi muafiyetinden yararlanan emekliler, vergi ödemesi yapmazlar. Ancak, vergiden muaf olmasına rağmen ödeme yapan emekliler, geriye dönük 5 yıl içinde fazla ödenen vergileri geri alabilirler.
Emlak vergisi muafiyetinden yararlanmak için emeklilerin ikamet ettikleri belediyelere başvurmaları gerekiyor.
Başvurular, mart ve mayıs ayları arasında yapılabilecek.