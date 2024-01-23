Milyonlarca emekliyi ilgilendiriyor! Yaptığınız ödeme iade edilebilir

Hükümet milyonlarca emekliyi ilgilendiren bir karara imza attı. BUna göre bazı emekliler emlak vergisinden muaf olacak. Ödeme yaptığı halde muaf olanlar ise paralarını geri alabilecek.

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Milyonlarca emekliyi ilgilendiriyor! Yaptığınız ödeme iade edilebilir - Resim: 1

Hükümet emlak vergisiyle ilgili milyonlarca emekliyi ilgilendiren bir karara imza attı. Alınan karara göre bazı emeklilerin emlak vergisinden muaf olacak. Muaf olmasına rağmen ödeme yapanların paralarının ise iade edilecek.

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Milyonlarca emekliyi ilgilendiriyor! Yaptığınız ödeme iade edilebilir - Resim: 2

Emekli vergisinden muaf olacağı açıklanan emekliler ise şu şekilde sıralandı:

Geliri olmayan ev hanımları

İşsizler

SGK’dan aldıkları maaş haricinde başka bir geliri olmayan emekliler

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Milyonlarca emekliyi ilgilendiriyor! Yaptığınız ödeme iade edilebilir - Resim: 3

Engelliler

Gaziler

Şehitlerin dul ve yetimleri

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Milyonlarca emekliyi ilgilendiriyor! Yaptığınız ödeme iade edilebilir - Resim: 4

Emlak vergisinden muaf olmak için gerekli şartlar ise şöyle sıralandı:

Emeklinin üzerinde sadece bir konut bulunması

Konutun brüt alanının 200 metrekareyi aşmaması

Emekli, geliri olmayan ev hanımı, işsiz veya SGK’dan aldıkları maaş haricinde başka bir geliri olmayan emekli olması

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Milyonlarca emekliyi ilgilendiriyor! Yaptığınız ödeme iade edilebilir - Resim: 5

Emlak vergisi muafiyetinden yararlanmak için yapılması gerekenler şu şekildedir:

Emekli, ikamet ettiği belediyeye dilekçe ile müracaat eder.

Dilekçede, emeklinin kimlik bilgileri, ikametgah adresi ve konutun tapu bilgileri yer alır.

Dilekçeye, emeklinin gelir durumunu gösteren belge eklenir.

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Milyonlarca emekliyi ilgilendiriyor! Yaptığınız ödeme iade edilebilir - Resim: 6

Belediye, gerekli incelemeleri yaptıktan sonra emeklinin emlak vergisinden muaf olup olmadığını karara bağlar.

Emlak vergisi muafiyetinden yararlanan emekliler, vergi ödemesi yapmazlar. Ancak, vergiden muaf olmasına rağmen ödeme yapan emekliler, geriye dönük 5 yıl içinde fazla ödenen vergileri geri alabilirler.

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Milyonlarca emekliyi ilgilendiriyor! Yaptığınız ödeme iade edilebilir - Resim: 7

Emlak vergisi muafiyetinden yararlanmak için emeklilerin ikamet ettikleri belediyelere başvurmaları gerekiyor.

Başvurular, mart ve mayıs ayları arasında yapılabilecek.

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