Milyonlarca emekliyi ilgilendiriyor: SGK Uzmanı Özgür Erdursun, ekim ayını işaret etti, en düşük emekli maaşını açıkladı
Sosyal Güvenlik Uzmanı (SGK) Özgür Erdursun, emekli maaşlarına ilişkin dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Ekim ayını işaret eden Erdursun, en düşük emekli maaşını açıkladı.
Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı enflasyon rakamlarına göre SSK, Bağ-Kur emeklileri yılın ikinci yarısında maaşlarını yüzde 19.77 oranında zamlı alacaklardı.
Ancak yaşanan ekonomik kriz sonrası TL'nin sürekli değer kaybetmesiyle emeklilere uygulanacak refah payı Meclis’te görüşülen torba yasaya dahil edildi.
Buna göre, SSK ve Bağ-Kur ve emekli sandığı emeklileri yüzde 25 zam aldı. Ancak en düşük emekli aylığında artış yapılmadı.
Böylece temmuz ayındaki yüzde 25’lik zam kök maaşlara uygulandı. Geçtiğimiz Mart ayında yapılan en düşük emekli aylığının 5 bin 500 liradan 7 bin 500 liraya yükselten düzenleme sonrasında aradaki fark Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından karşılanıyordu. Örneğin, 2023’ün ocak ayında 5 bin 517 lira emekli aylığı alan bir emeklinin maaşı, nisan ayında alınan kararla 7 bin 500 liraya yükselmişti.