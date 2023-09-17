Milyonlarca emekliyi ilgilendiriyor: 100. yıl ikramiyesi için tarih ve rakam netleşiyor
Milyonlarca emekli bir yandan 1 Ekim'de Meclis'in açılmasıyla maaşlarına ara zam yapılmasını beklerken, diğer yandan da Cumhuriyet'in 100. yılı nedeniyle 29 Ekim'de bir seferlik ikramiye verilip verilmeyeceğini konuşuyor. Bu konuda detaylar netleşmeye başladı.
Temmuz ayında yapılan emekli zammının yalnızca kök ücretlere uygulanması, milyonlarca vatandaşın aylığında fiili olarak hiçbir artış yaşanmamasına neden oldu.
Hali hazırda 7 bin 500 lira olarak ödenen taban emekli aylığı, kök maaşlara getirilen zammın ardından yine 7 bin 500 lira seviyesinde kalırken, yüksek enflasyon ve hayat pahalılığı karşısında günden güne eriyen emekli maaşları ile geçinmek imkansız hale gelmiş durumda.
Emekli maaşlarına zam yapılması için tüm gözler 1 Ekim'de açılanacak olan Meclis'e çevrilirken, Cumhurbaşkanı Erdoğan da milyonlarca emeklinin maaşlarının düzenlenmesi için talimatı verdi.
Düzenlemenin önümüzdeki günlerde netlik kazanması beklenirken, emekliye bir seferlik ikramiye verilmesi gündemde. Kulislerde Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla emekliye bayram ikramiyelerinin dışında üçüncü ikramiye verileceği konuşuluyor.