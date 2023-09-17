Milyonlarca emekliyi ilgilendiriyor: 100. yıl ikramiyesi için tarih ve rakam netleşiyor

Milyonlarca emekli bir yandan 1 Ekim'de Meclis'in açılmasıyla maaşlarına ara zam yapılmasını beklerken, diğer yandan da Cumhuriyet'in 100. yılı nedeniyle 29 Ekim'de bir seferlik ikramiye verilip verilmeyeceğini konuşuyor. Bu konuda detaylar netleşmeye başladı.

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Milyonlarca emekliyi ilgilendiriyor: 100. yıl ikramiyesi için tarih ve rakam netleşiyor - Resim: 1

Temmuz ayında yapılan emekli zammının yalnızca kök ücretlere uygulanması, milyonlarca vatandaşın aylığında fiili olarak hiçbir artış yaşanmamasına neden oldu.

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Milyonlarca emekliyi ilgilendiriyor: 100. yıl ikramiyesi için tarih ve rakam netleşiyor - Resim: 2

Hali hazırda 7 bin 500 lira olarak ödenen taban emekli aylığı, kök maaşlara getirilen zammın ardından yine 7 bin 500 lira seviyesinde kalırken, yüksek enflasyon ve hayat pahalılığı karşısında günden güne eriyen emekli maaşları ile geçinmek imkansız hale gelmiş durumda.

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Milyonlarca emekliyi ilgilendiriyor: 100. yıl ikramiyesi için tarih ve rakam netleşiyor - Resim: 3

Emekli maaşlarına zam yapılması için tüm gözler 1 Ekim'de açılanacak olan Meclis'e çevrilirken, Cumhurbaşkanı Erdoğan da milyonlarca emeklinin maaşlarının düzenlenmesi için talimatı verdi.

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Milyonlarca emekliyi ilgilendiriyor: 100. yıl ikramiyesi için tarih ve rakam netleşiyor - Resim: 4

Düzenlemenin önümüzdeki günlerde netlik kazanması beklenirken, emekliye bir seferlik ikramiye verilmesi gündemde. Kulislerde Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla emekliye bayram ikramiyelerinin dışında üçüncü ikramiye verileceği konuşuluyor.

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