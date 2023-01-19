Milyonlarca emekliye kötü haber: Hesaplara yatacak zam yarı yarıya düştü
Milyonlarca emeklilikte yaşa takılan (EYT) vatandaşın bekleyişi sürüyor. EYT'liler ve emekliler ne kadar maaş alacaklarını bekliyordu. 2023 yılı Ocak dönemi aylık artışı verilerinin hesaplanmasının ardından SGK maaş hesaplama sistemi açıldı. Ancak milyonlarca vatandaş hayal kırıklığına uğradı.
Sosyal Güvenlik Uzman Özgür Erdursun günler öncesinden "Yüzde 15 refah payı verildi. Bu yüzde 15 refah payı bunun üzerine yansıtılsa ne görüyorsanız aynısını görürsünüz.
O refah payı yansıtılmazsa bırakın EYT'liler yeni yılda biraz daha yüksek aylık görmeyi, geçen yıla göre daha düşük aylık görecekler." açıklamasında bulunmuştu.
EYT yasasının çıkmasını bekleyen milyonlarca vatandaş, yasanın çıkmasıyla birlikte alacakları maaşları hesaplayıp, planlarını ona göre yapmak istiyordu. Vatandaşların maaşlarını hesaplayabileceği uygulama ekranı SGK tarafından erişime açıldı.
Ancak maaşlara Erdursun'un öngördüğü gibi 2022 sonu maaş zammı %14.51 olarak yansıtıldı. EYT'liler ve yeni emekli olacaklar büyük bir hayal kırıklığı yaşadı.