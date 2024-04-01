Milyonlarca emeklinin gözü bu haberde! Bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak? İşte detaylar...

DUL VE YETİM MAAŞI ALANLAR NE KADAR İKRAMİYE ALACAK?



Dul ve yetim maaşı alanlara, bayram ikramiyesi hisse oranlarına göre yatırılacak. Vefat eden sigortalının çocuğu olması durumunda eşine %50 oranında ödeme yapılıyor. Çocuklara ise yetim maaşı olarak %25 hisse oranında ödeme yapılıyor. Vefat eden sigortalının çocuğu olmaması durumunda ödeme %75’e yükseliyor. Emekli bayram ikramiyeleri de bu hisse oranına göre yatırılacak.



Yüzde 50 hisse oranında ölüm aylığı alana 1.500 lira ikramiye, yüzde 75 hisse oranında ölüm aylığı alana 2.250 lira ödenecek. Yetim aylığı alan ve yüzde 25 hisse oranında aylık alana ise 750 lira ikramiye yatırılacak.