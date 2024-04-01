Milyonlarca emeklinin gözü bu haberde! Bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak? İşte detaylar...
Ramazan Bayramı yaklaşırken emeklilerin alacağı bayram ikramiyesi tutarında güncelleme oldu. Ramazan ve Kurban bayramlarında emeklilere 3 bin TL ikramiye ödemesi yapılacak. Peki bu ödemeler ne zaman yatacak? İşte, emekli bayram ikramiyesi ödeme programı…
İkramiye ödemelerinden SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklileriyle beraber dul ve yetim maaşı alanlar, şampiyon sporcular, şehit yakınları, gaziler, 65 yaş aylığı alanlar yararlanabilecek. Emeklilerin bayram ikramiyesi ödeme günleri açıklandı.
Emekli bayram ikramiyesi tutarı yeni yıl ile birlikte 3 bin TL olarak güncellendi. Bayram ikramiyesi ödemeleri şubelere gitmeden e-Devlet üzerinden kontrol edilebilecek. Peki Emekli bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak? İşte, 2024 Emekli bayram ikramiyesinin yatacağı günler… Cevabı haberimizde…
SSK EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ikramiye ödemelerine ilişkin çalışmalarını tamamladı ve program açıklandı. Buna göre SSK 4A kapsamında gelir ve aylık alanların ödeme günleri belli oldu.
Maaş ödemeleri her ayın 17 veya 18 olanlara 2 Nisan’da, 19, 20,21,22 olanlara 3 Nisan’da ve 23, 24, 25, 26 olanlara 4 Nisan’da ödemeleri yapılacak.
BAĞ-KUR EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ ÖDEME TARİHLERİ
Bağ-Kur kapsamında gelir ve aylık alanların ödemelerinin tamamı aynı gün yatırılacak. 4B Bağ-Kur emeklileri, bayram ikramiyelerini 5 Nisan’da alabilirler.
EMEKLİ SANDIĞI (4C) BAYRAM İKRAMİYESİ ÖDEME TARİHİ
Emekli Sandığı emeklisi olup maaş ödemelerini her ayın 1’i ve 2’sinde alanlara 2 Nisan tarihinde, 3, 4 ve 5 olanlara ise 3-5 nisan tarihleri arasında bayram ikramiyeleri yatırılacak.
2024 EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ KİMLER ALABİLİR?
Emekli maaşı alanlar, Dul ve yetim maaşı alanlar, 65 yaş (yaşlılık) parası alanlar, Şampiyon sporcular, Vazife malullüğü aylığı alanlar, Güvenlik korucuları, Terörden zarar gören sivil vatandaşlar, Muharip gaziler, Şehit yakınları,
DUL VE YETİM MAAŞI ALANLAR NE KADAR İKRAMİYE ALACAK?
Dul ve yetim maaşı alanlara, bayram ikramiyesi hisse oranlarına göre yatırılacak. Vefat eden sigortalının çocuğu olması durumunda eşine %50 oranında ödeme yapılıyor. Çocuklara ise yetim maaşı olarak %25 hisse oranında ödeme yapılıyor. Vefat eden sigortalının çocuğu olmaması durumunda ödeme %75’e yükseliyor. Emekli bayram ikramiyeleri de bu hisse oranına göre yatırılacak.
Yüzde 50 hisse oranında ölüm aylığı alana 1.500 lira ikramiye, yüzde 75 hisse oranında ölüm aylığı alana 2.250 lira ödenecek. Yetim aylığı alan ve yüzde 25 hisse oranında aylık alana ise 750 lira ikramiye yatırılacak.