Milyonlarca emekli isyan etti: Emekli banka promosyonu şikayeti patladı!

Konuyla ilgili 2022’de 808 olan şikayet sayısı 2023’te 3 bin 133’e tırmandı. Kamu bankalarına geçen dönem promosyonlarla ilgili 293 şikayet ulaşırken bu sayı yeni dönemde yüzde 436’lık artış ile bin 572 olarak gerçekleşti.