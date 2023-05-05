Milyonlarca emekli isyan etti: Emekli banka promosyonu şikayeti patladı!
Çözüm platformu Şikayetvar, maaş promosyonu ve limit artışı konularını mercek altına aldı. Gerçekleşen yeni düzenlemelerle birlikte emekli ve çalışanların yakından takip ettiği maaş ve promosyon konulu şikayetler artış gösterdi.
Son dönemde kamu ve özel bankalar duyurdukları promosyon kampanyalarıyla yeni müşteriler kazanmaya çalışırken, milyonlarca emekli ve çalışan da bankaların sunduğu en cazip teklifleri yakından takip etmeye devam ediyor.
Markalar ve tüketiciler arasında köprü görevi üstlenen Şikayetvar, rekabetin iyiden iyiye arttığı bu dönemde maaş promosyonlarını mercek altına aldı.
MAAŞ PROMOSYONU ŞİKAYET ARTTI
31 Mart 2022 ila 31 Mart 2023 tarihleri arasını kapsayan verilere göre; bankalarla ilgili maaş promosyonu konulu şikayetler bir önceki dönemle kıyaslandığında yüzde 287 artış oranıyla ilk sırada yer aldı.
Konuyla ilgili 2022’de 808 olan şikayet sayısı 2023’te 3 bin 133’e tırmandı. Kamu bankalarına geçen dönem promosyonlarla ilgili 293 şikayet ulaşırken bu sayı yeni dönemde yüzde 436’lık artış ile bin 572 olarak gerçekleşti.