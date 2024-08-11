Milyonlarca Çalışanı İlgilendiriyor: Yıllık İzinler İçin Karar, Artık Yapılamayacak

Sabah'ın edindiği bilgilere göre, KGM'de görev yapan bir çalışan, yıllık iznini birkaç küçük parçaya ayırarak kullanmak istedi. Ancak genel müdürlük, bu iznin sadece üç parçaya bölünebileceğini belirtti. Bunun üzerine çalışan, mağduriyet yaşadığını ifade ederek KDK'ya başvurdu. KDK Başkanı Şeref Malkoç, yaz dönemi nedeniyle başvuruyu hızlıca değerlendirip inceleme başlattı. KDK uzmanları, KGM ile irtibata geçerek konuya ilişkin açıklama talep etti.