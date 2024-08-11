Milyonlarca Çalışanı İlgilendiriyor: Yıllık İzinler İçin Karar, Artık Yapılamayacak
Çalışanlar, yaz aylarının gelmesiyle birlikte yıllık izin hesabı yapıyordu. Yıllık izin kullanmak isteyen çalışanlar için dikkat çeken bir karar geldi. Milyonlarca çalışanı sevindirecek bir karara imza atıldı.
Yıllık izin alacak milyonlarca çalışanı ilgilendirecek bir karar verildi.
Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK), memurların yıllık izinlerini daha esnek bir şekilde kullanabilmelerine yönelik önemli bir karar aldı. KDK, Karayolları Genel Müdürlüğü'nün (KGM) "yıllık izinler en fazla üç parçaya bölünebilir" yönündeki uygulamasının uygun olmadığını belirleyerek, bu sınırlamanın kaldırılmasını talep etti. KDK, "Yıllık izinlerin bölünmesi konusunda herhangi bir sınır getirilemez" diyerek, çalışanların izinlerini istedikleri kadar bölmelerine imkân tanınması gerektiğini vurguladı.
Sabah'ın edindiği bilgilere göre, KGM'de görev yapan bir çalışan, yıllık iznini birkaç küçük parçaya ayırarak kullanmak istedi. Ancak genel müdürlük, bu iznin sadece üç parçaya bölünebileceğini belirtti. Bunun üzerine çalışan, mağduriyet yaşadığını ifade ederek KDK'ya başvurdu. KDK Başkanı Şeref Malkoç, yaz dönemi nedeniyle başvuruyu hızlıca değerlendirip inceleme başlattı. KDK uzmanları, KGM ile irtibata geçerek konuya ilişkin açıklama talep etti.
KDK, çalışanların anayasal ve yasal haklarına dikkat çekerek, yapılan incelemeler sonucunda, izinlerin en fazla üçe bölünebileceği yönündeki uygulamanın iptal edilmesi gerektiğine karar verdi. Böylece, kamu çalışanları yıllık izinlerini esnek bir şekilde, istedikleri kadar bölerek kullanabilecekler.
KDK, Karayolları Genel Müdürlüğü'ne ilettiği yazıda, mevcut uygulamanın ilgili mevzuata uygun hale getirilmesi gerektiğini belirtti ve bu düzenlemenin 30 gün içinde kuruma bildirilmesi zorunluluğunu vurguladı. Bu karar sayesinde, kamu çalışanları ile kurum yönetimi arasında uzlaşı sağlanarak, izin kullanımı konusunda daha esnek bir yaklaşım benimsenmiş olacak.