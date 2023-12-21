Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor: 2024 yılında uygulanacak asgari ücret birçok kalemi etkileyecek!
Milyonlarca çalışanı ilgilendiren yeni asgari ücret rakamıyla ilgili süreç devam ederken, 2024 yılında geçerli olacak asgari ücretle birlikte birçok kalemde değişiklik olacak.
Yaklaşık 7 milyondan fazla çalışanı doğrudan etkilemesinin yanında, yasal mevzuattaki birçok düzenlemede ölçü olarak kabul edilen asgari ücret, her vatandaşı yakından ilgilendiriyor.
Yeni asgari ücret rakamıyla işsizlik maaşı, kıdem tazminatı, GSS primleri, askerlik ve doğum borçlanması, isteğe bağlı sigorta primleri, staj ücretleri, asgari ücretlilerin rapor ücretlerinin de aralarında olduğu birçok kalemde tutarlar değişecek.
İŞSİZLİK ÖDENEĞİ ARTACAK
Yeni asgari ücretten etkilenen kalemlerin başında gelen işsizlik ödeneğinde, sigortalının son 4 aylık prime esas kazançları dikkate alınıyor. İşsizlik ödeneğinin alt sınırı asgari ücretin yüzde 40'ı, üst sınırı ise asgari ücretin yüzde 80'i olarak hesaplandığından yeni asgari ücretle işsizlik ödeneği de artacak.
KIDEM TAZMİNATI DA ETKİLENECEK
Asgari ücretli bir çalışan, bir yıllık çalışmasının karşılığında brüt asgari ücret tutarında kıdem tazminatı hak ederken, yeni asgari ücretle çalışanın yıllık kıdem tazminatı da yapılacak zam oranında yükselecek.
STAJYER ÖĞRENCİLER DAHA FAZLA PARA ALACAK
İşletmelere staja giden lise ve üniversite öğrencilerine ödenen staj ücreti de yeni asgari ücretle artacak.
GSS PRİMLERİ DE ETKİLENECEK
Yeni asgari ücret artışı GSS primlerini de etkileyecek. Hastanelerden ve sağlık kuruluşlarından yararlanmak için brüt asgari ücretin yüzde 3'üne karşılık gelen tutar kadar ödeme yapılması gerekecek.
Bunların dışında, yeni asgari ücret rakamıyla askerlik ve doğum borçlanması, isteğe bağlı sigorta primleri, asgari ücretlilerin rapor ücretlerinin de aralarında olduğu birçok kalemin rakamları da değişecek.
GÖZLER 3. TOPLANTIDA
Öte yandan 2024 yılı asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında Asgari Ücret Tespit Komisyonunun 2. toplantısı tamamlandı. Gözler şimdi 3. Toplantıya çevrildi. Asgari ücrette 3. toplantının tam günü ve saati henüz duyurulmadı. Tarihin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından kısa zaman sonra duyurulması bekleniyor.
4 KEZ TOPLANACAK
15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında mevzuata göre aralık ayında 4 kez toplanacak.
Asgari ücrete gelecek zam oranlarına göre oluşacak net rakamlar ise şu şekilde:
- Yüzde 35’lik zamda asgari ücret 15 bin 392 lira,
- Yüzde 40’lık zamda 15 bin 962 lira,
- Yüzde 45’lik zamda 16 bin 532 lira,
- Yüzde 50’lik zamda 17 bin 103 lira,
- Yüzde 55’lik zamda ise 17 bin 673 lira olacak.
MEVCUT ASGARİ ÜCRET NE KADAR?
Asgari ücret, bir işçi için aylık brüt 13 bin 414 lira 50 kuruş, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 11 bin 402 lira 32 kuruş olarak uygulanıyor.
Ayrıca Mart'ta yapılacak yerel seçimler öncesi AKP'nin, asgari ücretin en az 17 bin TL olması gerektiği yolunda kulis yaptığı öne sürüldü.