Milyonlarca Çalışan İçin Yeni Rakam Belli Oldu: Asgari Ücrete 30 Bin Lira Formülü

BRÜT 30 BİN LİRA OLABİLİR

Eğer OVP’deki yüzde 41,5'lik enflasyon tahmini doğru çıkarsa, brüt asgari ücretin 28.303 TL, net ücretin ise 24.058 TL seviyelerine yükselmesi bekleniyor. Ancak olası ek düzenlemelerle bu rakamların net 25 bin TL, brüt ise 30 bin TL seviyelerine çıkabileceği de değerlendiriliyor.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısında hükümet temsilcileri, işverenler ve işçiler biraraya gelerek görüşmeler geçekleştirilir. Toplantıda enflasyon oranları, geçim şartları ve ekonomik göstergeler ışığında karar verilir. Pandemi sonrasında yılda iki kez yapılan asgari ücret artışı, bu yıl yalnızca bir kez uygulanarak zam oranını daha belirleyici hale getirmiştir.