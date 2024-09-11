Milyonlarca Çalışan İçin Yeni Rakam Belli Oldu: Asgari Ücrete 30 Bin Lira Formülü
Orta Vadeli Program (OVP) kapsamında 2024 yılı sonu için enflasyon tahmini yüzde 41,5 olarak öngörülüyor. Bu tahmin, aralık ayında yapılacak olan Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısında asgari ücrete yapılacak zammın belirlenmesinde önemli bir rol oynayacak. Tahminin gerçekleşmesi durumunda, net asgari ücret için 25 bin lira seviyesinin gündeme gelecek. İşte detaylar...
Kaynak: Gerçek Gündem
OVP’de belirtilen yüzde 41,5’lik enflasyon tahmini, yıl sonu asgari ücretin ciddi bir artış göreceğine işaret ediyor. Aralık ayında yapılacak olan Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısında, enflasyon rakamları ve ekonomideki genel gidişat değerlendirilerek yeni ücret belirlenecek. Eğer bu tahmin gerçekleşirse, net asgari ücretin 25 bin TL civarına ulaşması bekleniyor. Bu rakam, milyonlarca asgari ücretli çalışanın gelirini doğrudan etkileyecek.
6 AYLIK ENFLASYON RAKAMLARI
Merkez Bankası ve çeşitli kurumların değerlendirmeleri, yıl sonu enflasyonunun yüzde 40-49 arasında olacağını öngörüyor. OVP’de ise bu oran yüzde 41,5 olarak güncellendi. Gerçekleştirilen hesaplamaların verisine bakıldığında, yılın ikinci yarısındaki 6 aylık enflasyon oranının yüzde 13,44 seviyesinde olması bekleniyor. Bu oran, memur ve emeklilerin maaş artışlarını doğrudan etkilerken, asgari ücret için de belirleyici olacak.
ASGARİ ÜCRETE TEK VE YÜKSEK ZAM BEKLENTİSİ
2024 yılı kapsamında asgari ücrete sadece tek zammın gerçekleştirilmesi planlandığından dolayı, yıllık enflasyon verileri, asgari ücrete yapılacak zammın boyutunu da yükseltmiş olacak. 2023 yılında yapılan ara zam uygulaması bu kez yapılmadığı için, yıl sonu zammı daha yüksek bir seviyede gerçekleşebilir.
BRÜT 30 BİN LİRA OLABİLİR
Eğer OVP’deki yüzde 41,5'lik enflasyon tahmini doğru çıkarsa, brüt asgari ücretin 28.303 TL, net ücretin ise 24.058 TL seviyelerine yükselmesi bekleniyor. Ancak olası ek düzenlemelerle bu rakamların net 25 bin TL, brüt ise 30 bin TL seviyelerine çıkabileceği de değerlendiriliyor.
Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısında hükümet temsilcileri, işverenler ve işçiler biraraya gelerek görüşmeler geçekleştirilir. Toplantıda enflasyon oranları, geçim şartları ve ekonomik göstergeler ışığında karar verilir. Pandemi sonrasında yılda iki kez yapılan asgari ücret artışı, bu yıl yalnızca bir kez uygulanarak zam oranını daha belirleyici hale getirmiştir.