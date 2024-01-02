Milyonlarca araç sahibini şoke eden iddia: İkinci ek MTV mi geliyor?

MTV 2024 yılı için yüzde 58,46 arttı. Milyonlarca araç sahibini ilgilendiren MTV kararı sonrası Gazeteci Deniz Zeyrek’ten çok konuşulacak bir iddia ortaya atıldı.

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Milyonlarca araç sahibini şoke eden iddia: İkinci ek MTV mi geliyor? - Resim: 1

Depremin yaralarını sarmak üzere finansman ihtiyacını karşılamak için bir defaya mahsus olmak üzere getirilen ek Motorlu Taşıtlar Vergisi 2023 yılında en çok gündeme getirilen konuların başında yer almıştı. Anayasa Mahkemesi’ne kadar giden kararda araç sahipleri lehine sonuç çıkmamış ve milyonlarca kişi geçtiğimiz yıl 4 kez MTV ödemesi yapmak zorunda kalmıştı. Ek MTV’den elde edilen toplam gelir ise 27 milyar Türk Lirası’nı bulmuştu.

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Milyonlarca araç sahibini şoke eden iddia: İkinci ek MTV mi geliyor? - Resim: 2

İKİNCİ EK MTV Mİ GELİYOR?

Yeni yıl yeni zamlar ile gelirken Sözcü TV ekranlarında dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Ebru Baki ile Para Politika programında canlı yayına katılan Gazeteci Deniz Zeyrek “Ben şimdi kara kara düşünüyorum. Kesinlikle, iddiaya girebilirim ikinci bir ek Motorlu Taşıtlar Vergisi alacaklar bizden. Yapacaklar başka çaresi yok” ifadelerini kullandı.

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Milyonlarca araç sahibini şoke eden iddia: İkinci ek MTV mi geliyor? - Resim: 3

Sunucu Ebru Baki ise, “Bütün gelen konuklarım aynı şeyi söylüyor” diyerek Zeyrek’in sözlerine yanıt verdi.

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Milyonlarca araç sahibini şoke eden iddia: İkinci ek MTV mi geliyor? - Resim: 4

MTV 2024 YILI İÇİN YÜZDE 58’DEN FAZLA ZAMLANDI

Bu yıl içinse zamlı 2024 MTV ücretleri belli oldu. Yüzde 58,46 ile Yeniden Değerleme Oranı kadar artan MTV ödemesi en düşük 347, en yüksek 160.285 TL’ye yükseldi. MTV gecikme cezası faiz oranı ise yüzde 3,5 olarak uygulanacak.

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Milyonlarca araç sahibini şoke eden iddia: İkinci ek MTV mi geliyor? - Resim: 5

İŞTE ARAÇ SAHİPLERİNİN MERAK ETTİĞİ O LİSTE

0-1300 motor

Taşıt değeri 180 bin 600 liraya kadar
1-3 yaş - 3359 TL
4-6 yaş - 2343 TL
7-11 yaş - 1308 TL
12-15 yaş - 987 TL
16 yaş ve üstü - 347 TL

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Milyonlarca araç sahibini şoke eden iddia: İkinci ek MTV mi geliyor? - Resim: 6

0-1300 motor

Taşıt değeri 180 bin 600 - 316.400 lira arası
1-3 yaş - 3692 TL
4-6 yaş - 2576 TL
7-11 yaş - 1437 TL
12-15 yaş - 1088 TL
16 yaş ve üstü - 383 TL

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Milyonlarca araç sahibini şoke eden iddia: İkinci ek MTV mi geliyor? - Resim: 7

0-1300 motor

Taşıt değeri 316.400 lira ve üstü
1-3 yaş - 4032 TL
4-6 yaş - 2809 TL
7-11 yaş - 1573 TL
12-15 yaş - 1188 TL
16 yaş ve üstü - 413 TL

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Milyonlarca araç sahibini şoke eden iddia: İkinci ek MTV mi geliyor? - Resim: 8

1301-1600 motor

Taşıt değeri 180 bin 600 liraya kadar
1-3 yaş - 5851 TL
4-6 yaş - 4387 TL
7-11 yaş - 2544 TL
12-15 yaş - 1798 TL
16 yaş ve üstü - 690 TL

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Milyonlarca araç sahibini şoke eden iddia: İkinci ek MTV mi geliyor? - Resim: 9

1301-1600 motor

Taşıt değeri 180 bin 600 - 316.400 lira arası
1-3 yaş - 6439 TL
4-6 yaş - 4828 TL
7-11 yaş - 2801 TL
12-15 yaş - 1972 TL
16 yaş ve üstü - 754 TL

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Milyonlarca araç sahibini şoke eden iddia: İkinci ek MTV mi geliyor? - Resim: 10

1301-1600 motor

Taşıt değeri 316.400 lira ve üstü
1-3 yaş - 7026 TL
4-6 yaş - 5265 TL
7-11 yaş - 3050 TL
12-15 yaş - 2153 TL
16 yaş ve üstü - 823 TL

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Milyonlarca araç sahibini şoke eden iddia: İkinci ek MTV mi geliyor? - Resim: 11

1601-1800 motor

Taşıt değeri 452 bin 800 lirayı aşmayanlar
1-3 yaş - 11.374 TL
4-6 yaş - 8894 TL
7-11 yaş - 5227 TL
12-15 yaş - 3189 TL
16 yaş ve üstü - 1235 TL

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Milyonlarca araç sahibini şoke eden iddia: İkinci ek MTV mi geliyor? - Resim: 12

1601-1800 motor

Taşıt değeri 452 bin 800 lirayı aşanlar
1-3 yaş - 12413 TL
4-6 yaş - 9697 TL
7-11 yaş - 5710 TL
12-15 yaş - 3484 TL
16 yaş ve üstü - 1348 TL

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Milyonlarca araç sahibini şoke eden iddia: İkinci ek MTV mi geliyor? - Resim: 13

1801-2000 motor

Taşıt değeri 452 bin 800 lirayı aşmayanlar
1-3 yaş - 17920 TL
4-6 yaş - 13800 TL
7-11 yaş - 8111 TL
12-15 yaş - 4828 TL
16 yaş ve üstü - 1898 TL

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Milyonlarca araç sahibini şoke eden iddia: İkinci ek MTV mi geliyor? - Resim: 14

1801-2000 motor

Taşıt değeri 452 bin 800 lirayı aşanlar
1-3 yaş - 19553 TL
4-6 yaş - 15061 TL
7-11 yaş - 8848 TL
12-15 yaş - 5265 TL
16 yaş ve üstü - 2072 TL

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Milyonlarca araç sahibini şoke eden iddia: İkinci ek MTV mi geliyor? - Resim: 15

2001 - 2500 motor

Taşıt değeri 565 bin 500 lirayı aşmayanlar
1-3 yaş - 26.885 TL
4-6 yaş - 19.517 TL
7-11 yaş - 12193 TL
12-15 yaş - 7282 TL
16 yaş ve üstü - 2880 TL

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Milyonlarca araç sahibini şoke eden iddia: İkinci ek MTV mi geliyor? - Resim: 16

2001 - 2500 motor

Taşıt değeri 565 bin 500 lira ve üstü
1-3 yaş - 29.332 TL
4-6 yaş - 21.290 TL
7-11 yaş - 13299 TL
12-15 yaş - 7948 TL
16 yaş ve üstü - 3142 TL

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Milyonlarca araç sahibini şoke eden iddia: İkinci ek MTV mi geliyor? - Resim: 17

2501 - 3000 motor

Taşıt değeri 1 milyon 131 bin 800 lirayı aşmayanlar
1-3 yaş - 37.485 TL
4-6 yaş - 32.615 TL
7-11 yaş - 20.373TL
12-15 yaş - 10.957 TL
16 yaş ve üstü - 4.016 TL

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Milyonlarca araç sahibini şoke eden iddia: İkinci ek MTV mi geliyor? - Resim: 18

2501 - 3000 motor

Taşıt değeri 1 milyon 131 bin 800 lirayı aşanlar
1-3 yaş - 40.898 TL
4-6 yaş - 35.575 TL
7-11 yaş - 22.227TL
12-15 yaş - 11.955 TL
16 yaş ve üstü - 4.383 TL

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Milyonlarca araç sahibini şoke eden iddia: İkinci ek MTV mi geliyor? - Resim: 19

3001 - 3500 motor

Taşıt değeri 1 milyon 131 bin 800 lirayı aşmayanlar
1-3 yaş - 57.093 TL
4-6 yaş - 51.374 TL
7-11 yaş - 30.944 TL
12-15 yaş - 15.446 TL
16 yaş ve üstü - 5.657 TL

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Milyonlarca araç sahibini şoke eden iddia: İkinci ek MTV mi geliyor? - Resim: 20

3001 - 3500 motor

Taşıt değeri 1 milyon 131 bin 800 lirayı aşanlar
1-3 yaş - 62.289 TL
4-6 yaş - 56.039 TL
7-11 yaş - 33.756TL
12-15 yaş - 16.845 TL
16 yaş ve üstü - 6.179 TL

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Milyonlarca araç sahibini şoke eden iddia: İkinci ek MTV mi geliyor? - Resim: 21

4001 motor ve yukarısı

Taşıt değeri 2 milyon 151 bin 400 lirayı aşmayanlar
1-3 yaş -146.932 TL
4-6 yaş 110.177 TL
7-11 yaş - 65.252TL
12-15 yaş - 29.326 TL
16 yaş ve üstü - 11.374 TL

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Milyonlarca araç sahibini şoke eden iddia: İkinci ek MTV mi geliyor? - Resim: 22

4001 motor ve yukarısı

Taşıt değeri 2 milyon 151 bin 400 lirayı aşanlar
1-3 yaş - 160.285 TL
4-6 yaş - 120.196 TL
7-11 yaş - 71.168TL
12-15 yaş - 31.991 TL
16 yaş ve üstü - 12.413 TL

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Milyonlarca araç sahibini şoke eden iddia: İkinci ek MTV mi geliyor? - Resim: 23
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