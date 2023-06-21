Milyonlarca araç sahibini ilgilendiriyor: Borçlar siliniyor, son günü kaçırmayın

EN ÇOK BAŞVURU MTV VE TRAFİK CEZALARINDAN

Başvurunun büyük bir kısmı, trafik para cezaları da dahil olmak üzere idari para cezaları ve motorlu taşıtlar vergisi (MTV) borçlarına ilişkin oldu. Araçların bu borçlar nedeniyle yakalanarak haczedilip satılacağı endişesi ve araç muayenelerinde sıkıntı yaşamamak isteyenlerin yapılandırmaya koştuğu ifade ediliyor.