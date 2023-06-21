Milyonlarca araç sahibini ilgilendiriyor: Borçlar siliniyor, son günü kaçırmayın
Vergiler, trafik cezaları, ehliyet affı ve belediyelere olan tüm borçlara yapılandırma fırsatı getirilmişti. Sürenin sonuna geliniyor.
Kamu borçlarının yapılandırılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlanmıştı.
. Bu kapsamda 31 Mayıs'ta sona ereceği açıklanan devlete olan borçların yapılandırma başvurusu, bildirim ve beyan süresi 30 Haziran'a kadar uzatıldı. İlk taksit ve peşin ödeme tarihleri için ise son ödeme tarihi 31 Temmuz olarak belirlendi ve ek süre tanındı.
HANGİ BORÇLAR YAPILANDIRMA KAPSAMINDA?
Düzenlemede tüm vergi, prim, trafik, askerlik, nüfus, köprü, otoyol kaçak geçiş cezaları ve daha önce hiç yapılandırma düzenlemesinde yer almayan adli para cezaları, idari para cezaları, öğrenim kredisi borçları, destekleme primi borçları da yapılandırma kapsamında yer alıyor.
EN ÇOK BAŞVURU MTV VE TRAFİK CEZALARINDAN
Başvurunun büyük bir kısmı, trafik para cezaları da dahil olmak üzere idari para cezaları ve motorlu taşıtlar vergisi (MTV) borçlarına ilişkin oldu. Araçların bu borçlar nedeniyle yakalanarak haczedilip satılacağı endişesi ve araç muayenelerinde sıkıntı yaşamamak isteyenlerin yapılandırmaya koştuğu ifade ediliyor.