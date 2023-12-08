Milyonlar hesap yaparken tek tek rakam verdi: İşte zamlı memur ve emekli maaşları

2024 MEMUR MAAŞARINI DA AÇIKLADI



Memur maaşları da 31 bin TL civarında olacak. Orada da 8 bin 070 TL'lik seyyanen zam var. O biraz artabilir, 10 bin TL'ye yükseltilebilir. Ancak memurun asıl maaşı yine düşük olacak. Yani memurun asıl maaşı yine 22-23 bin TL olacak.