Milyonlar Bekliyordu! Kredi Kartı ve Nakit Avans'ta Flaş Karar: Bütün İşlemler Durduruldu
Kredi kartlarında nakit avans limiti ve vade sürelerinde yapılması planlanan değişiklikler, piyasalarda yaşanan dalgalanmalar nedeniyle durduruldu. Ekonomi yönetimi, düzenlemeyi yaz aylarına kadar askıya aldı.
Kaynak: Sözcü
Ekonomide normalleşme süreci kapsamında Nisan ayında hayata geçirilmesi planlanan kredi kartı nakit avans düzenlemesi, piyasadaki son gelişmelerin ardından ertelendi. Bankaların limit ve vade esnekliği sunmaya hazırlandığı yeni düzenleme, yaşanan siyasi gelişmeler nedeniyle şimdilik askıya alındı.
Geçtiğimiz yıl Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), bankalara verdiği talimatla kredi kartından taksitli nakit çekim işlemlerinde vade süresini 3 ayla sınırlandırmış, kullanılabilecek tutarı ise kart limitinin yüzde 25’iyle sınırlı tutmuştu.
Bu yıl ise Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) faiz politikasında gevşemeye gitmesiyle birlikte bankalar da sadeleşme adımlarına yönelmişti. Hazırlanan yeni düzenlemeyle birlikte Nisan ayı itibarıyla nakit avans işlemlerinde vade süresinin 6 aya çıkarılması ve kullanım oranının yüzde 50’ye yükseltilmesi planlanıyordu.
KREDİ KARTI DÜZENLEMESİ ERTELENDİ
Ancak 19 Mart’ta İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik başlatılan soruşturma kapsamında yaşanan gelişmeler, piyasalarda ciddi bir dalgalanmaya yol açtı. Yaşanan belirsizlik, uluslararası bankaların Merkez Bankası’nın 17 Nisan’daki toplantısında faiz indirimi yapmayacağı yönünde görüş birliğine varmasına neden olurken, kredi kartı düzenlemesiyle ilgili planlar da ertelendi. Ekonomi yönetimi, piyasalarda istikrar sağlanana kadar nakit avans işlemlerine yönelik yeni düzenlemeyi yaz aylarına kadar rafa kaldırma kararı aldı.