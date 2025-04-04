Milyonlar Bekliyordu! Kredi Kartı ve Nakit Avans'ta Flaş Karar: Bütün İşlemler Durduruldu

KREDİ KARTI DÜZENLEMESİ ERTELENDİ

Ancak 19 Mart’ta İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik başlatılan soruşturma kapsamında yaşanan gelişmeler, piyasalarda ciddi bir dalgalanmaya yol açtı. Yaşanan belirsizlik, uluslararası bankaların Merkez Bankası’nın 17 Nisan’daki toplantısında faiz indirimi yapmayacağı yönünde görüş birliğine varmasına neden olurken, kredi kartı düzenlemesiyle ilgili planlar da ertelendi. Ekonomi yönetimi, piyasalarda istikrar sağlanana kadar nakit avans işlemlerine yönelik yeni düzenlemeyi yaz aylarına kadar rafa kaldırma kararı aldı.