2025 Milli Piyango Yılbaşı Özel Çekilişi Ne Zaman, Saat Kaçta?

YILBAŞI İKRAMİYESİ AMORTİ BİLET NEDİR, NE KADAR?

Amorti, bilet numarasının son rakamına göre verilen bir ikramiyedir. Örneğin, bilet numaranızın son rakamı amorti olarak belirlenen rakamla aynıysa, bilet fiyatınız kadar bir ikramiye kazanırsınız.

Eğer çeyrek bilet almışsanız ve amorti tutturursanız, bilet fiyatınız olan yaklaşık 150 TL'yi geri alırsınız. Yarım bilet almışsanız ve amorti tutturursanız, bilet fiyatınız olan yaklaşık 300 TL'yi geri alırsınız. Eğer tam bilet almışsanız ve amorti tutturursanız, bilet fiyatınız olan yaklaşık 600 TL'yi geri alırsınız.

Eğer biletine hem amorti hem de başka bir ikramiye isabet ederse daha yüksek olan ikramiye ödenir. Örneğin, tam bir bilete hem amorti hem de 5.000 TL'lik bir ikramiye isabet ettiyse, 5.000 TL'yi alırsınız.