2025 Milli Piyango Yılbaşı Özel Çekilişi Ne Zaman, Saat Kaçta?
Yeni yıla umutla başlamak isteyen milyonlarca insan, 31 Aralık'ta yapılacak Milli Piyango yılbaşı çekilişine kilitlendi. 600 milyon TL'lik büyük ikramiyenin sahibi kim olacak sorusu, herkesin merak ettiği en büyük soru haline geldi. Peki 2025 Milli Piyango Yılbaşı çekilişi sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? 2025 amorti kaç para? İşte detaylar...
Kaynak: Haber Merkezi
Yeni yıla umutla başlamak isteyen milyonlarca insan, 2025 Milli Piyango yılbaşı çekilişinin heyecanını yaşıyor. 600 milyon TL'lik büyük ikramiyenin sahibi kim olacak sorusu, herkesin merak ettiği en büyük soru haline geldi. Milli Piyango Yılbaşı Çekiliş sonuçlarıyla amorti ve büyük ikramiye sonuçları da açıklanacak. Aldıkları bilete ikramiye çıkıp çıkmadığını merak edenler, online Milli Piyango bilet sorgulama ekranı ve Yılbaşı Milli Piyango sonuçları sorgulama sayfasını takip edecek. Peki 2025 Milli Piyango Yılbaşı çekilişi sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? 2025 amorti kaç para? İşte detaylar...
2025 MİLLİ PİYANGO YILBAŞI ÇEKİLİŞ SONUÇLARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?
2025 yılbaşı özel çekilişi, 31 Aralık 2024 Salı günü saat 18.30'da başlayacak. Büyük ikramiye çekilişi ise gece yarısına doğru yapılacak. Çekiliş, canlı olarak televizyonlardan yayınlanacak ve aynı zamanda Milli Piyango'nun resmi internet sitesi ve mobil uygulaması üzerinden de takip edilebilecek.
MİLLİ PİYANGO YILBAŞI ÇEKİLİŞ BİLET SORGULAMA
Çekiliş sonrasında biletlerini kontrol etmek isteyenler, Milli Piyango'nun resmi internet sitesi veya mobil uygulaması üzerinden bilet numaralarını girerek sorgulama yapabilecekler.
MİLLİ PİYANGO YILBAŞI İKRAMİYESİ NE KADAR?
Bu yılki yılbaşı çekilişinde büyük ikramiyenin yanı sıra, 600 milyon TL, 6 milyon TL, 1.5 milyon TL, 1 milyon TL gibi birçok farklı tutarda ikramiye bulunuyor. Ayrıca, amorti ikramiyeleri de kazananlara büyük mutluluk yaşatacak.
YILBAŞI İKRAMİYESİ AMORTİ BİLET NEDİR, NE KADAR?
Amorti, bilet numarasının son rakamına göre verilen bir ikramiyedir. Örneğin, bilet numaranızın son rakamı amorti olarak belirlenen rakamla aynıysa, bilet fiyatınız kadar bir ikramiye kazanırsınız.
Eğer çeyrek bilet almışsanız ve amorti tutturursanız, bilet fiyatınız olan yaklaşık 150 TL'yi geri alırsınız. Yarım bilet almışsanız ve amorti tutturursanız, bilet fiyatınız olan yaklaşık 300 TL'yi geri alırsınız. Eğer tam bilet almışsanız ve amorti tutturursanız, bilet fiyatınız olan yaklaşık 600 TL'yi geri alırsınız.
Eğer biletine hem amorti hem de başka bir ikramiye isabet ederse daha yüksek olan ikramiye ödenir. Örneğin, tam bir bilete hem amorti hem de 5.000 TL'lik bir ikramiye isabet ettiyse, 5.000 TL'yi alırsınız.