Milli Emlak’tan Dev Kampanya: Sudan Ucuza Arsa ve Tarla Fırsatı

BEDELİ 21 BİN LİRA

Aynı gün aynı saatte gerçekleştirilecek bir diğer satışta ise, yine Polatlı’da bulunan 571,34 metrekarelik tarla 70 bin TL’lik tahmini bedelle satışa sunulacak. Tarlanın geçici teminat bedeli ise 21 bin TL olarak duyuruldu. Uygun fiyatı ve lokasyonu ile dikkat çeken taşınmaz, hem yatırım hem de tarımsal kullanım amacıyla değerlendirilebilecek nitelikte.