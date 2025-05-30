Milli Emlak’tan Dev Kampanya: Sudan Ucuza Arsa ve Tarla Fırsatı
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na bağlı Milli Emlak Genel Müdürlüğü, dar gelirli vatandaşların taşınmaz sahibi olmasını kolaylaştıracak yeni bir satış ilanı yayınladı. Açık ihale usulüyle gerçekleştirilecek satış kapsamında, Ankara'nın Polatlı ilçesinde uygun fiyatlı arsa ve tarla ihaleye çıkarılıyor.
Kaynak: Haber Merkezi
Satışa sunulan taşınmazlardan biri, Polatlı’da bulunan ve 373,34 metrekare büyüklüğündeki bir arsa. Tahmini bedeli 84 bin TL olarak belirlenen arsa için geçici teminat tutarı 25 bin 200 TL olarak açıklandı. İhale, 19 Haziran 2025 tarihinde saat 10.00’da başlayacak.
BEDELİ 21 BİN LİRA
Aynı gün aynı saatte gerçekleştirilecek bir diğer satışta ise, yine Polatlı’da bulunan 571,34 metrekarelik tarla 70 bin TL’lik tahmini bedelle satışa sunulacak. Tarlanın geçici teminat bedeli ise 21 bin TL olarak duyuruldu. Uygun fiyatı ve lokasyonu ile dikkat çeken taşınmaz, hem yatırım hem de tarımsal kullanım amacıyla değerlendirilebilecek nitelikte.
YATIRIMCILARDAN YOĞUN İLGİ BEKLENİYOR
Milli Emlak tarafından duyurulan satışlar, özellikle küçük birikimlerle yatırım yapmayı planlayan vatandaşlar için önemli bir fırsat olarak değerlendiriliyor. Daha önceki benzer ihalelerde olduğu gibi bu satışlarda da yoğun ilgi bekleniyor.
Açık artırma yöntemiyle gerçekleştirilecek olan ihalelere katılmak isteyen vatandaşların, belirtilen teminat tutarını yatırmaları ve gerekli belgeleri hazırlamaları gerekiyor. Satışlara dair detaylı bilgiler, Milli Emlak Genel Müdürlüğü’nün resmi internet sitesinde yayımlanan ilanlardan temin edilebiliyor.