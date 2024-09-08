Milli Emlak'tan 25 Bin Liraya Tapu Fırsatı: Kaçıran Çok Üzülecek

En son yayımlanan ilanlardan biri, Sivas merkezde bulunan 1002 metrekarelik arsa oldu. Sadece 25.000 TL’den satışa çıkarılan bu arsa, merkezi konumuyla dikkat çekiyor ve uygun fiyatıyla kaçırılmaması gereken bir fırsat sunuyor.

İlanlara ilişkin detaylar için, ilgilenen vatandaşların Milli Emlak'ın internet sitesi üzerinden ve Milli Emlak'ın iletişim kanallarından ilanlara ve ihalelere katılması gerekiyor.