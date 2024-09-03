Milli Emlak Duyurdu Son 7 Gün Kaldı: 8 Bin Liraya Tapulu Arsa Fırsatı

1.Taşınmaz Yönetimi: Hazineye ait özel mülkiyetteki taşınmazların ve Devletin Hüküm ve Tasarrufu Altındaki (DHTA) yerlerin yönetimi, satışı, kiralanması, trampası ve sınırlı ayni hak tesisini düzenler.



2.Taşınır ve Taşınmaz Mal Yönetimi: Devlete intikali gereken taşınır ve taşınmazların Hazineye mal edilmesi, tescili ve tasfiyesini yürütür.

3.Kamu Hizmeti için Tahsis: Kamu hizmeti için gerekli olan taşınmazları kamu idarelerine tahsis eder ve tahsisi kaldırılmış taşınmazlar üzerinde kamu idarelerine ait yapı ve tesislerin tasfiyesini sağlar.

4.Konut Yönetimi: Devlete ait konutların yönetimini sağlar ve kamu konutlarının kira ve bakım bedelleri ile işletme esaslarını belirler.