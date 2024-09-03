Milli Emlak Duyurdu Son 7 Gün Kaldı: 8 Bin Liraya Tapulu Arsa Fırsatı
Milli Emlak Genel Müdürlüğü, Türkiye'nin çeşitli illerinde Hazine'ye ait çok sayıda arsa, arazi ve konut alanını satışa sundu. İhale usulüyle yapılacak bu satışlar, dar bütçeli vatandaşlar için de fırsatlar sunuyor. İşte Milli Emlak’ın satışa çıkardığı arsa, arazi ve konut alanlarına dair detaylar...
Milli Emlak, arsa, tarla, konut alanı ve arazi almak isteyen vatandaşlar için çeşitli ilanlar yayımladı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı olan Milli Emlak Genel Müdürlüğü, birçok şehirdeki taşınmazları ihale usulüyle satışa sunuyor.
Satışa sunulan taşınmazlar arasında Afyonkarahisar, Bayburt, Kastamonu ve Muğla gibi illerde bulunan arsalar, tarlar ve konut alanları yer alıyor. İhaleler dar gelirli vatandaşların da ilgisini çekebilecek fiyatlarla gerçekleştirilecek. Tahmin edilen ihale bedelleri şu şekilde sıralanıyor: 8 bin TL'lik arazi, 21 bin TL'lik arsa ve 90 bin TL'lik konut alanı.
Milli Emlak tarafından Afyonkarahisar’ın Başmakçı ilçesinde satışa sunulan arazinin tahmin edilen ihale bedeli 8 bin TL olarak belirlenmiş. Bu arazinin ihale tarihi ise 10 Eylül 2024 olarak açıklandı.
MİLLİ EMLAK NEDİR?
Milli emlak, devlet mülkiyetindeki taşınmazlar ve taşınır malların genel adıdır. Bu kavram, tüm devlet mallarını kapsar ve bu malların yönetiminden sorumlu olan Milli Emlak Genel Müdürlüğü tarafından yürütülür. Milli Emlak’ın geçmişi, 1909 yılında kurulan Emlak-i Emiriye Müdüriyeti’ne kadar uzanır; bu kuruluş, başlangıçta miri arazilerin yönetimiyle ilgilenmiştir. Ancak zamanla, milli emlak yalnızca taşınmazlarla değil, taşınır mallarla ve diğer haklarla ilgili yönetim sorumluluğunu da üstlenmiştir.
GÖREV ALANLARI NELERDİR?
Türkiye’de devlet, tek bir tüzel kişilikten oluşmaz; bunun yerine, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'na göre, devlet çeşitli tüzel kişilikler şeklinde örgütlenmiştir. Bu tüzel kişilikler "merkezi yönetim", "sosyal güvenlik kurumları" ve "mahalli idareler" olarak üç ana gruba ayrılmaktadır. Merkezi yönetim, “genel bütçeye dahil idareler”, “özel bütçeli idareler” ve “düzenleyici ve denetleyici kurumlar” olarak üç alt gruba ayrılır. Milli Emlak Genel Müdürlüğü, genel bütçeye dahil idareler çerçevesinde yer alır ve “dar anlamda devlet” ya da “Hazine” olarak bilinen tüzel kişiliğin taşınmaz ve taşınır mallarını yönetir.
1.Taşınmaz Yönetimi: Hazineye ait özel mülkiyetteki taşınmazların ve Devletin Hüküm ve Tasarrufu Altındaki (DHTA) yerlerin yönetimi, satışı, kiralanması, trampası ve sınırlı ayni hak tesisini düzenler.
2.Taşınır ve Taşınmaz Mal Yönetimi: Devlete intikali gereken taşınır ve taşınmazların Hazineye mal edilmesi, tescili ve tasfiyesini yürütür.
3.Kamu Hizmeti için Tahsis: Kamu hizmeti için gerekli olan taşınmazları kamu idarelerine tahsis eder ve tahsisi kaldırılmış taşınmazlar üzerinde kamu idarelerine ait yapı ve tesislerin tasfiyesini sağlar.
4.Konut Yönetimi: Devlete ait konutların yönetimini sağlar ve kamu konutlarının kira ve bakım bedelleri ile işletme esaslarını belirler.
5.Envanter ve Kayıt İşlemleri: Hazineye ait taşınmazların envanter kayıtlarını tutar ve diğer kamu idarelerinin taşınmazlarının envanter kayıtlarıyla ilgili usul ve esasları belirler.
6.Kamulaştırma İşlemleri: Kamu idarelerinin kamulaştırdığı yerlerin Hazine adına tescilini sağlar.
7.Para, Mal ve Hak Yönetimi: Kanunlar ve antlaşmalar gereğince el konulması gereken para, mal ve hakların işlemlerini yapar ve tasfiyelerini sonuçlandırır.
8.Taşınırların Satışı: Kamu idarelerine ait hizmet dışı kalan taşınırların satışını gerçekleştirir.
9.Mevzuat Taslakları ve Politika Oluşturma: Kamu idarelerinin taşınmaz edinme ve yönetimi ile ilgili mevzuat taslaklarına görüş bildirir ve kamu mallarına ilişkin politikaları belirlemeye yönelik çalışmalar yapar.
10.Denetim ve Teftiş: Teşkilat ve görev alanına giren konularda teftiş, denetim, inceleme ve soruşturma yapar ve büyük illerde denetim grupları kurar.
11.Taşınmaz Değerlendirme: Hazineye ait taşınmazları geliştirmek, değerlendirmek ve kişisel mülkiyetteki taşınmazları satın almak, trampa etmek ve kamulaştırmak gibi işlemleri gerçekleştirir.
12.Diğer Görevler: Bakan tarafından verilen diğer görevleri yerine getirir.