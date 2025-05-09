Migros 2025 Kurbanlık Fiyatları Belli Oldu: İşte Küçükbaş ve Büyükbaş Kurban Ücretleri

Migros, 2025 yılı Kurban Bayramı öncesi küçükbaş ve büyükbaş kurbanlık fiyatlarını açıkladı.

Kaynak: Haber Merkezi

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Migros 2025 Kurbanlık Fiyatları Belli Oldu: İşte Küçükbaş ve Büyükbaş Kurban Ücretleri - Resim: 1

Kurban Bayramı’na yaklaşırken, ibadetini yerine getirmek isteyen vatandaşlar için hazırlıklar hız kazandı. Türkiye’nin önde gelen market zincirlerinden Migros, 2025 yılına özel küçükbaş ve büyükbaş kurbanlık fiyatlarını açıkladı.

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Migros 2025 Kurbanlık Fiyatları Belli Oldu: İşte Küçükbaş ve Büyükbaş Kurban Ücretleri - Resim: 2

Bu yıl da İslami koşullara uygun kesim garantisi sunan Migros, hem küçükbaş hem büyükbaş kurbanlık alternatifleriyle alıcılara farklı bütçelere hitap eden çözümler sunuyor. Teslimat konusunda da çeşitli kolaylıklar sağlayan Migros, dileyen müşterilerine adrese teslim ya da mağazadan teslim seçenekleriyle hizmet verecek. 2025 yılı kurbanlık satışlarına dair fiyatlandırma ve hizmet detayları, Migros’un resmi platformları üzerinden erişime açıldı.

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Migros 2025 Kurbanlık Fiyatları Belli Oldu: İşte Küçükbaş ve Büyükbaş Kurban Ücretleri - Resim: 3

İşte 2025 Migros Küçükbaş ve Büyükbaş Kurbanlık Fiyatları:

MİGROS KURBANLIK FİYATLARI 2025

Küçükbaş Karaman Yaklaşık 12-16 kg - 15.950 TL

Bağış kurban fiyatı - 13.950 TL

Küçükbaş Kıvırcık Yaklaşık 16-20 kg - 19.950 TL

Bağış kurban fiyatı - 17. 950 TL

Büyükbaş 1/7 hisse Yaklaşık 23-27 kg 26.950 TL

Bağış kurban fiyatı - 24.950 TL

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