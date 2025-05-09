Migros 2025 Kurbanlık Fiyatları Belli Oldu: İşte Küçükbaş ve Büyükbaş Kurban Ücretleri

Bu yıl da İslami koşullara uygun kesim garantisi sunan Migros, hem küçükbaş hem büyükbaş kurbanlık alternatifleriyle alıcılara farklı bütçelere hitap eden çözümler sunuyor. Teslimat konusunda da çeşitli kolaylıklar sağlayan Migros, dileyen müşterilerine adrese teslim ya da mağazadan teslim seçenekleriyle hizmet verecek. 2025 yılı kurbanlık satışlarına dair fiyatlandırma ve hizmet detayları, Migros’un resmi platformları üzerinden erişime açıldı.