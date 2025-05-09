Migros 2025 Kurbanlık Fiyatları Belli Oldu: İşte Küçükbaş ve Büyükbaş Kurban Ücretleri
Migros, 2025 yılı Kurban Bayramı öncesi küçükbaş ve büyükbaş kurbanlık fiyatlarını açıkladı.
Kaynak: Haber Merkezi
Kurban Bayramı’na yaklaşırken, ibadetini yerine getirmek isteyen vatandaşlar için hazırlıklar hız kazandı. Türkiye’nin önde gelen market zincirlerinden Migros, 2025 yılına özel küçükbaş ve büyükbaş kurbanlık fiyatlarını açıkladı.
Bu yıl da İslami koşullara uygun kesim garantisi sunan Migros, hem küçükbaş hem büyükbaş kurbanlık alternatifleriyle alıcılara farklı bütçelere hitap eden çözümler sunuyor. Teslimat konusunda da çeşitli kolaylıklar sağlayan Migros, dileyen müşterilerine adrese teslim ya da mağazadan teslim seçenekleriyle hizmet verecek. 2025 yılı kurbanlık satışlarına dair fiyatlandırma ve hizmet detayları, Migros’un resmi platformları üzerinden erişime açıldı.
İşte 2025 Migros Küçükbaş ve Büyükbaş Kurbanlık Fiyatları:
MİGROS KURBANLIK FİYATLARI 2025
Küçükbaş Karaman Yaklaşık 12-16 kg - 15.950 TL
Bağış kurban fiyatı - 13.950 TL
Küçükbaş Kıvırcık Yaklaşık 16-20 kg - 19.950 TL
Bağış kurban fiyatı - 17. 950 TL
Büyükbaş 1/7 hisse Yaklaşık 23-27 kg 26.950 TL
Bağış kurban fiyatı - 24.950 TL