Microsoft ile Köprüler Yıkıldı! OpenAI Rekor Paraya Anlaşma İmzaladı
OpenAI, bulut altyapısında Microsoft’a olan bağımlılığını azaltmak için alternatif sağlayıcılara yönelmeye devam ediyor. Bu kapsamda, GPU tabanlı bulut hizmetleri sunan CoreWeave ile beş yıl sürecek 11,9 milyar dolarlık bir anlaşmaya imza attı.
Kaynak: Haber Merkezi
Anlaşma çerçevesinde OpenAI, CoreWeave’den 350 milyon dolarlık hisse satın alacak. Microsoft’un en büyük yatırımcılarından biri olmasına rağmen, OpenAI’ın farklı iş ortaklarıyla anlaşmalar yapması, şirketin işlem gücü kaynaklarını çeşitlendirme stratejisinin bir parçası olarak değerlendiriliyor.
Microsoft’un Azure bulut altyapısını kullanmaya devam eden OpenAI, ek işlem gücü ihtiyacını karşılamak için Ocak ayında SoftBank, Oracle ve diğer firmalarla Stargate AI altyapı anlaşmasına imza atarak Microsoft dışındaki alternatifleri değerlendirdiğini ortaya koymuştu.
MICROSOFT VE OPENAI ARASINDAKİ REKABET ARTIYOR
Microsoft ise OpenAI’ın modellerine olan bağımlılığını azaltmak için kendi yapay zekâ sistemlerini geliştirme çalışmalarını hızlandırdı. Şirket, OpenAI’ın o1 ve o3-mini gibi modellerine rakip olacak "MAI" adlı yeni bir yapay zekâ model ailesi üzerinde çalışıyor.
Microsoft, yapay zekâ stratejisini güçlendirmek amacıyla Mustafa Süleyman’ı Microsoft AI’ın başına getirdi. Bu hamle, şirketin OpenAI ile işbirliğini sürdürürken aynı zamanda rekabeti artıran stratejiler geliştirdiğini gösteriyor.
COREWEAVE'İN GELİRİ 8 KAT ARTTI
GPU tabanlı bulut bilişim hizmetleri sunan CoreWeave, yapay zekâ projeleri için yüksek işlem gücü sağlayarak hızla büyüyen şirketler arasında yer alıyor. 2023 yılında 228,9 milyon dolar olan gelirini 2024 itibarıyla sekiz kat artırarak 1,9 milyar dolara ulaştıran CoreWeave’in en büyük müşterisi Microsoft oldu. Şirketin toplam gelirinin yüzde 62’sinin Microsoft’tan geldiği belirtiliyor.
CoreWeave, 32 veri merkezinde 250 binden fazla Nvidia GPU işletiyor ve en yeni yapay zekâ işlemcisi Blackwell’i sistemlerine entegre ediyor. Şirketin halka arz sürecinden elde edilecek fonların bir kısmının 7,9 milyar dolarlık borcun ödenmesi için kullanılacağı ifade ediliyor.
COREWEAVE, KRİPTO MADENCİLİĞİNDEN YAPAY ZEKÂ ALANINA YÖNELDİ
Başlangıçta kripto madenciliği girişimi olarak kurulan CoreWeave, zamanla yapay zekâ odaklı bir bulut bilişim sağlayıcısına dönüştü. Şirketin üç kurucu ortağının, toplamda 488 milyon dolar değerinde hisse satışı yaptığı belirtilirken, OpenAI ile yapılan büyük anlaşmanın CoreWeave’in gelecekteki büyüme stratejileri açısından kritik bir adım olduğu değerlendiriliyor.