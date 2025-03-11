Microsoft ile Köprüler Yıkıldı! OpenAI Rekor Paraya Anlaşma İmzaladı

CoreWeave, 32 veri merkezinde 250 binden fazla Nvidia GPU işletiyor ve en yeni yapay zekâ işlemcisi Blackwell’i sistemlerine entegre ediyor. Şirketin halka arz sürecinden elde edilecek fonların bir kısmının 7,9 milyar dolarlık borcun ödenmesi için kullanılacağı ifade ediliyor.

COREWEAVE, KRİPTO MADENCİLİĞİNDEN YAPAY ZEKÂ ALANINA YÖNELDİ

Başlangıçta kripto madenciliği girişimi olarak kurulan CoreWeave, zamanla yapay zekâ odaklı bir bulut bilişim sağlayıcısına dönüştü. Şirketin üç kurucu ortağının, toplamda 488 milyon dolar değerinde hisse satışı yaptığı belirtilirken, OpenAI ile yapılan büyük anlaşmanın CoreWeave’in gelecekteki büyüme stratejileri açısından kritik bir adım olduğu değerlendiriliyor.