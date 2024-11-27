Mevduat Faizlerine Son Dokunuş! Merkez Bankası Faiz Kararı Öncesi Bankalardan Kısa Vade Adımı! Bankaların Aktif Büyüklük Yarışı Parası Olana Yaradı

3 AY VEDELİ MEVDUAT FAİZLERİNDE ORAN YÜZDE 30’LARA GERİLİYOR

Bankaların internet sitelerinde açıkladıkları faiz oranlarına göre 32 ve 45 gün vadeli mevduat faiz oranları artık en çok tercih edilen 3 aya kadar vadeli mevduat faiz oranlarının da üzerinde bulunuyor. Ziraat Bankası 50 bin liraya kadar mevduata 32, 45 gün ve 3 ay vadede yüzde 40 mevduat faiz oranı verirken, mevduat miktarı 100 bin lira ve üzerine çıktığında oran yüzde 43’e buluyor. Vakıfbank ise 32 ve 45 gün vadede yüzde 39 faiz oranına sahip, 3 aya kadar vadelide bu oran yüzde 38’e iniyor. İş Bankası’nda 50 bin liraya kadar mevduata 32 ve 45 günde yüzde 39, 3 aya kadar vadede ise yüzde 38 faiz oranı önerilirken, Halkbank’ta 32 ve 45 gün vadeye yüzde 39, 3 aya kadar vadeye ise yüzde 35 faiz oranı teklif ediliyor yatırımcılara. İş Bankası da 100 bin lira üzeri mevduata 32 ve 45 günde yüzde 42 faiz oranı veriyor. Garanti BBVA32 ve 45 gün vadede 50 bin liraya kadar olan mevduata yüzde 37,5 faiz oranı verirken, 3 aya çıktığında vade mevduat faiz oranı da yüzde 31,5’e iniyor.