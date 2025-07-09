Mevduat Faizlerinde Yarış Kızıştı: 100 Bin TL’nin 32 Günlük Kazancı Şaşırttı

100 BİN LİRANIN 32 GÜNLÜK MEVDUAT GETİRİSİ NE KADAR?

Temmuz ayında bankaların sunduğu mevduat faiz oranları yatırımcıların odağında yer alırken, 100 bin TL’lik birikimi olanlar için en yüksek kazancı sağlayan bankalar da netleşti.

Temmuz 2025 itibarıyla bankaların sunduğu faiz oranlarına göre 100 bin TL’lik vadeli mevduatın aylık getirisi, banka tercihine göre 2.500 TL ile 3.700 TL arasında değişiyor. İşte en yüksek faiz oranlarını sunan bankalar ve kazanç tablosu: