Mevduat Faizlerinde Yarış Kızıştı: 100 Bin TL’nin 32 Günlük Kazancı Şaşırttı
Temmuz ayının ortasına gelinirken, yatırımcıların gözü Merkez Bankası'nın 24 Temmuz’da açıklayacağı faiz kararına çevrildi. Faiz politikasında olası bir değişiklik beklentisi, bankaların vadeli mevduat kampanyalarını da doğrudan etkiliyor. Bu süreçte, bankalar arasındaki faiz rekabeti hız kazanırken, 100 bin TL’lik mevduatın aylık getirisi yeniden gündemin ilk sıralarına yerleşti.
Kaynak: Haber Merkezi
Ekonomistlerin büyük bölümü temmuz ayında Merkez Bankası’nın faiz indirimi ihtimali üzerinde duruyor. Bu beklenti, özellikle kısa vadeli yatırımların cazibesini artırırken, yatırımcılar da en avantajlı mevduat faiz oranlarını mercek altına alıyor. Faiz indirimi öncesi yüksek kazanç sağlamak isteyenler, bankaların sunduğu oranları yakından takip ediyor.
100 BİN LİRANIN 32 GÜNLÜK MEVDUAT GETİRİSİ NE KADAR?
Temmuz ayında bankaların sunduğu mevduat faiz oranları yatırımcıların odağında yer alırken, 100 bin TL’lik birikimi olanlar için en yüksek kazancı sağlayan bankalar da netleşti.
Temmuz 2025 itibarıyla bankaların sunduğu faiz oranlarına göre 100 bin TL’lik vadeli mevduatın aylık getirisi, banka tercihine göre 2.500 TL ile 3.700 TL arasında değişiyor. İşte en yüksek faiz oranlarını sunan bankalar ve kazanç tablosu:
Faiz oranlarında kıyasıya bir rekabet yaşanırken, Alternatif Bank yüzde 52’lik oranla en yüksek faiz teklifini sunarak listenin başında yer aldı. Bu bankaya 100 bin TL yatıran bir müşteri, 1 ayın sonunda yaklaşık 3.172 TL net kazanç elde edebiliyor.
Yapı Kredi ise yüzde 49 faiz oranı ile öne çıkarken, 3.717 TL kazançla en yüksek getiri sağlayan bankalardan biri oldu. Aynı şekilde Ziraat Bankası yüzde 47,5 faiz oranıyla 3.540 TL’lik kazançla yatırımcısına avantaj sağlıyor.
Garanti BBVA da yüzde 47 faizle 3.502 TL gelir sunarken, DenizBank yüzde 48,25 faiz oranıyla 3.596 TL kazanç sağlıyor. Bu oranlar, özellikle kısa vadeli yatırım hedefleyen bireyler için cazip fırsatlar barındırıyor.
QNB Finansbank yüzde 48’lik oranla 3.040 TL, Hayat Finans yüzde 46,69 ile 3.539 TL, Odeabank ise yüzde 51 faiz oranıyla 3.109 TL net kazanç vadediyor.
Fibabanka da aynı şekilde yüzde 51 oranla 2.904 TL gelir sunarken, Enpara yüzde 39’luk faizle 2.906 TL, İş Bankası ise yüzde 36,5 oranla 2.720 TL kazandırıyor.
Daha düşük oranlarla yatırımcısına gelir sağlayan bankalardan biri olan HSBC, yüzde 49 faiz oranına rağmen 2.556 TL net kazanç sunuyor. GetirFinans ise yüzde 42 faizle 2.660 TL seviyesinde kalıyor.