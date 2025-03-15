Mevduat Faizlerinde 750 Bin Liranın Getirisini Gören Bir Daha Baktı: En Yüksek Faizi Veren Banka Belli Oldu

EN YÜKSEK MEVDUAT FAİZİ VEREN BANKA BELLİ OLDU

Merkez Bankası’nın faiz indirim kararı sonrasında 750 bin liranın mevduat getirisi araştırılırken, Fibabanka’nın yüzde 47 ile en yüksek faiz oranını sunduğu görüldü. Peki 750 bin liranın aylık mevduat getirisi ne kadar oldu? İşte banka banka 32 günlük mevduat faizi oranları…