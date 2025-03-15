Mevduat Faizlerinde 750 Bin Liranın Getirisini Gören Bir Daha Baktı: En Yüksek Faizi Veren Banka Belli Oldu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) 250 baz puanlık indiriminin ardından bankalar da faiz oranlarında güncellemeye gitti. 750 bin liranın 32 günlük mevduat getirisi de merak konusu oldu. İşte en yüksek faizi veren bankalar listesi…

Kaynak: Haber Merkezi

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Mevduat Faizlerinde 750 Bin Liranın Getirisini Gören Bir Daha Baktı: En Yüksek Faizi Veren Banka Belli Oldu - Resim: 1

TCMB’nin faiz kararının ardından nakit birikimini değerlendirmek isteyen vatandaşlar mevduat getirilerindeki değişiklikleri merak etmeye başladı. Bankaların güncellemeye gittikleri mevduat faizi oranlarının beraberinde 750 bin liralık birikimin de 32 günlük mevduat getirisi araştırılmaya başlandı.

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Mevduat Faizlerinde 750 Bin Liranın Getirisini Gören Bir Daha Baktı: En Yüksek Faizi Veren Banka Belli Oldu - Resim: 2

EN YÜKSEK MEVDUAT FAİZİ VEREN BANKA BELLİ OLDU

Merkez Bankası’nın faiz indirim kararı sonrasında 750 bin liranın mevduat getirisi araştırılırken, Fibabanka’nın yüzde 47 ile en yüksek faiz oranını sunduğu görüldü. Peki 750 bin liranın aylık mevduat getirisi ne kadar oldu? İşte banka banka 32 günlük mevduat faizi oranları…

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Mevduat Faizlerinde 750 Bin Liranın Getirisini Gören Bir Daha Baktı: En Yüksek Faizi Veren Banka Belli Oldu - Resim: 3

750 BİN LİRANIN BANKA BANKA 32 GÜNLÜK GETİRİSİ

AKBANK

Faiz Oranı % 43

Vade Sonu Tutar 774.033 TL

Net Kazanç 24.033 TL

ODEA BANK

Faiz Oranı % 46

Vade Sonu Tutar 775.710 TL

Net Kazanç 25.710 TL

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Mevduat Faizlerinde 750 Bin Liranın Getirisini Gören Bir Daha Baktı: En Yüksek Faizi Veren Banka Belli Oldu - Resim: 4

TEB

Faiz Oranı % 44,5

Vade Sonu Tutar 774.871 TL

Net Kazanç 24.871 TL

İŞ BANKASI

Faiz Oranı % 39,5

Vade Sonu Tutar 772.077 TL

Net Kazanç 22.077 TL

QNB

Faiz Oranı % 43

Vade Sonu Tutar 774.033 TL

Net Kazanç 24.033 TL

GARANTİ BBVA

Faiz Oranı % 42,5

Vade Sonu Tutar 773.753 TL

Net Kazanç 23.753 TL

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Mevduat Faizlerinde 750 Bin Liranın Getirisini Gören Bir Daha Baktı: En Yüksek Faizi Veren Banka Belli Oldu - Resim: 5

DENİZBANK

Faiz Oranı % 43,5

Vade Sonu Tutar 774.312 TL

Net Kazanç 24.312 TL

ENPARA

Faiz Oranı % 40

Vade Sonu Tutar 772.356 TL

Net Kazanç 22.356 TL

FİBABANKA

Faiz Oranı % 47

Vade Sonu Tutar 776.268 TL

Net Kazanç 26.268 TL

ING

Faiz Oranı % 47

Vade Sonu Tutar 776.268 TL

Net Kazanç 26.268 TL

YAPI KREDİ

Faiz Oranı % 38,5

Vade Sonu Tutar 771.518 TL

Net Kazanç 21.518 TL

VAKIF KATILIM

Faiz Oranı % 35,24

Vade Sonu Tutar 769.696 TL

Net Kazanç 19.696 TL

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