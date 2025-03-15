Mevduat Faizlerinde 750 Bin Liranın Getirisini Gören Bir Daha Baktı: En Yüksek Faizi Veren Banka Belli Oldu
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) 250 baz puanlık indiriminin ardından bankalar da faiz oranlarında güncellemeye gitti. 750 bin liranın 32 günlük mevduat getirisi de merak konusu oldu. İşte en yüksek faizi veren bankalar listesi…
Kaynak: Haber Merkezi
TCMB’nin faiz kararının ardından nakit birikimini değerlendirmek isteyen vatandaşlar mevduat getirilerindeki değişiklikleri merak etmeye başladı. Bankaların güncellemeye gittikleri mevduat faizi oranlarının beraberinde 750 bin liralık birikimin de 32 günlük mevduat getirisi araştırılmaya başlandı.
EN YÜKSEK MEVDUAT FAİZİ VEREN BANKA BELLİ OLDU
Merkez Bankası’nın faiz indirim kararı sonrasında 750 bin liranın mevduat getirisi araştırılırken, Fibabanka’nın yüzde 47 ile en yüksek faiz oranını sunduğu görüldü. Peki 750 bin liranın aylık mevduat getirisi ne kadar oldu? İşte banka banka 32 günlük mevduat faizi oranları…
750 BİN LİRANIN BANKA BANKA 32 GÜNLÜK GETİRİSİ
AKBANK
Faiz Oranı % 43
Vade Sonu Tutar 774.033 TL
Net Kazanç 24.033 TL
ODEA BANK
Faiz Oranı % 46
Vade Sonu Tutar 775.710 TL
Net Kazanç 25.710 TL
TEB
Faiz Oranı % 44,5
Vade Sonu Tutar 774.871 TL
Net Kazanç 24.871 TL
İŞ BANKASI
Faiz Oranı % 39,5
Vade Sonu Tutar 772.077 TL
Net Kazanç 22.077 TL
QNB
Faiz Oranı % 43
Vade Sonu Tutar 774.033 TL
Net Kazanç 24.033 TL
GARANTİ BBVA
Faiz Oranı % 42,5
Vade Sonu Tutar 773.753 TL
Net Kazanç 23.753 TL
DENİZBANK
Faiz Oranı % 43,5
Vade Sonu Tutar 774.312 TL
Net Kazanç 24.312 TL
ENPARA
Faiz Oranı % 40
Vade Sonu Tutar 772.356 TL
Net Kazanç 22.356 TL
FİBABANKA
Faiz Oranı % 47
Vade Sonu Tutar 776.268 TL
Net Kazanç 26.268 TL
ING
Faiz Oranı % 47
Vade Sonu Tutar 776.268 TL
Net Kazanç 26.268 TL
YAPI KREDİ
Faiz Oranı % 38,5
Vade Sonu Tutar 771.518 TL
Net Kazanç 21.518 TL
VAKIF KATILIM
Faiz Oranı % 35,24
Vade Sonu Tutar 769.696 TL
Net Kazanç 19.696 TL