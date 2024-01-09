Mevduat faizleri parası olana göz kırpıyor: İşte 1 milyon liranın aylık getirisi
Mevduat faizleri, elinde birikimi olan yurttaşların ilgisini çekerken 1 milyon liranın aylık faiz getirisi de dikkat çekiyor.
Bankaların mevduat faiz oranları parası olanlara adeta göz kırpıyor. Vatandaşlar yatırım yapmadan genellikle gayrimenkulle mevduat arasında kalırken, "Mevduatta aylık ve yıllık faiz getirisi ne kadar?" sorusuna yanıt arıyor.
FAİZLE AYDA NET 36 BİN TL
"Para parayı çekiyor. Getirdiğiniz mevduat ve vadeniz önemli oluyor" diyen yatırım uzmanı Yasin Özdemir, Show Haber'e yaptığı açıklamada "1 milyon TL ana parası olan bir kişi 32 günlük vadeli mevduatta nette 36 bin 379 TL getiri elde ediyor." dedi.
Özdemir "Bir yıl dokunulmadan beklenirse 1 milyon TL'den 401 bin 755 TL net gelir elde ediliyor." diye konuştu.
1 MİLYON TL 1 YILDA 605 BİN TL GETİRİYOR
"1 milyon TL'yi 3 aylık periyodda 1 yıl sonunda 605 bin TL kazanma ihtimali var" diyen Özdemir, kümülatif getiriye dikkat çekerek bu oranın yüzde 63,77 olduğunu belirtti.
2 MİLYON TL'YE EV ALINSAYDI...
Peki bu para gayirmenkule yatırılırsa ne kadar kazanaç sağlanır? 2 milyon TL'ye bir ev alan kişi 10 bin TL'liklik aylık kira getirisiyle bu parayı 200 ayda yani 16,5 yılda amorti edebiliyor. Yıllık kira getirisi 120 bin TL oluyor.
MEVDUAT MI? GAYRİMENKUL MÜ?
Yatırım Uzmanı Özdemir, kısa vadede mevduatın ancak uzun vaadede gayrimenkul yatırımının daha doğru olduğunu belirtti.
Özdemir, söz konusu faiz oranlarının 1 yıl gerçerli olacağını düşündüğünü sözlerini ekledi.