Mevduat Faizleri Arşa Çıktı! 100 Bin TL ve 1 Milyon TL'nin 32 Günlük Getirisi Roket Gibi Fırladı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın TL’ye dönüşü teşvik eden politikalarının etkisiyle mevduat faizleri, son dört ayda önemli ölçüde artış gösterdi. Özellikle 1 ila 3 ay vadeli mevduatlarda uygulanan faiz oranı %57,90’a kadar yükselerek yatırımcıların yeniden TL’ye yönelmesini sağladı. Bazı özel bankalarda ise faiz oranlarının %52 seviyelerine kadar ulaştığı görüldü.