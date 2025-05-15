Mevduat Faizleri Arşa Çıktı! 100 Bin TL ve 1 Milyon TL'nin 32 Günlük Getirisi Roket Gibi Fırladı
Türk Lirası mevduat hesaplarında faiz oranları son dört yılın zirvesine yaklaşarak %60 seviyesini zorluyor. Bu gelişmeyle birlikte 100 bin TL ve 1 milyon TL yatırım yapan vatandaşların 32 günlük vadede elde edeceği kazanç da netleşmeye başladı.
Kaynak: Haber Merkezi
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın TL’ye dönüşü teşvik eden politikalarının etkisiyle mevduat faizleri, son dört ayda önemli ölçüde artış gösterdi. Özellikle 1 ila 3 ay vadeli mevduatlarda uygulanan faiz oranı %57,90’a kadar yükselerek yatırımcıların yeniden TL’ye yönelmesini sağladı. Bazı özel bankalarda ise faiz oranlarının %52 seviyelerine kadar ulaştığı görüldü.
TL CAZİBESİ YENİDEN GÜNDEMDE
Şubat ayı sonlarında gerileme eğiliminde olan faiz oranları, Mart ayından itibaren Merkez Bankası’nın politika faizini yükseltmesi ve dövizden TL’ye geçişi destekleyen uygulamalarıyla yeniden ivme kazandı. Kur dalgalanmalarına karşı kendini güvence altına almak isteyen yatırımcılar, tekrar vadeli mevduat hesaplarını değerlendirmeye başladı.
FAİZLERDE YÜKSEK SEYİR SÜREBİLİR
Uzmanlar, enflasyonla mücadele kapsamında faizlerin bir süre daha yüksek kalmasının muhtemel olduğunu belirtiyor. Bu durum, mevduat faizlerinin yatırımcı açısından cazibesini koruyacağı anlamına geliyor.
MAYIS ORTASI BANKALARIN GÜNCEL MEVDUAT FAİZİ ORANLARI
Fibabanka (%52 Faiz)
100.000 TL → 32 günde 4.547,95 TL kazanç → Vade Sonu: 104.547,95 TL
1.000.000 TL → 45.479,45 TL kazanç → Vade Sonu: 1.045.479,45 TL
CEPTETEB Marifetli Hesap (%52 Faiz)
100.000 TL → 4.547,95 TL getiri
1.000.000 TL → 45.479,45 TL getiri
Türkiye Finans Günlük Hesap (%53 Faiz)
100.000 TL → 4.636,98 TL getiri
1.000.000 TL → 46.369,86 TL getiri
DenizBank Kaptan Hesap (%51 Faiz)
100.000 TL → 4.459,45 TL kazanç
1.000.000 TL → 44.594,52 TL kazanç
QNB Finansbank Günlük Hesap (%51 Faiz)
100.000 TL → 4.459,45 TL
1.000.000 TL → 44.594,52 TL
HSBC Modern Hesap (%50 Faiz)
100.000 TL → 4.383,56 TL
1.000.000 TL → 43.835,62 TL
Odea Bank Oksijen Hesap (%50 Faiz)
100.000 TL → 4.383,56 TL
1.000.000 TL → 43.835,62 TL
Alternatif Bank (%48,5 Faiz)
100.000 TL → 4.250,68 TL
1.000.000 TL → 42.506,85 TL
Garanti BBVA (%47,5 Faiz)
100.000 TL → 4.166,44 TL
1.000.000 TL → 41.664,38 TL
Enpara (%46 Faiz)
100.000 TL → 4.038,36 TL
1.000.000 TL → 40.383,56 TL
İş Bankası (%35,5 Faiz)
100.000 TL → 3.117,81 TL
1.000.000 TL → 31.178,08 TL