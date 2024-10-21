Mevduat Faizinde Bankalardan "Hoş Geldin" Kampanyası: 2 Milyon Liranın Aylık Getirisi Alev Aldı!
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Ekim ayı Para Politikası Kurulu toplantısında faiz oranını yüzde 50 seviyesinde sabit tuttu.
Kaynak: Haber Merkezi
TCMB'nin kararının ardından bankalar, mevduat faiz oranlarını güncelleyerek yatırımcılara çeşitli fırsatlar sunmaya başladı.
Özellikle nakit birikimi olanlar için bankaların sunduğu cazip hoş geldin faizleri dikkat çekiyor.
Aylık vadeli mevduat hesaplarında faiz oranları yüzde 55'e kadar yükselmiş durumda.
Mevduat faiz oranlarının bu seviyelerde seyretmesi, yatırımcılar için karlı bir birikim fırsatı oluşturuyor. Bankaların sunduğu avantajlı faiz oranları, özellikle yüksek birikime sahip olanlar için önemli getiri sağlıyor.
BANKALARIN MEVDUAT FAİZİ ORANLARI
2024 yılı Ekim ayı itibarıyla, 2 milyon lira tutarında 32 günlük vadeli hesap için en yüksek faiz oranlarını sunan bankalar şunlar:
GETİR FİNANS: Yüzde 52
Vade Sonu Tutar: 2 milyon 084 bin 109,29 TL
Net Kazanç: 84 bin 109,29 TL
TEB: Yüzde 52
Vade Sonu Tutar: 2 milyon 084 bin 109,29 TL
Net Kazanç: 84 bin 109,29 TL
HSBC: Yüzde 51
Vade Sonu Tutar: 2 milyon 082 bin 491,80 TL
Net Kazanç: 82 bin 491,80 TL
İNG Bank: Yüzde 52
Vade Sonu Tutar: 2 milyon 084 bin 109,29 TL
Net Kazanç: 84 bin 109,29 TL
ANADOLUBANK: Yüzde 55
Vade Sonu Tutar: 2 milyon 088 bin 961,75 TL
Net Kazanç: 88 bin 961,75 TL
N KOLAY: Yüzde 48
Vade Sonu Tutar: 2 milyon 077 bin 639,34 TL
Net Kazanç: 77 bin 639,34 TL
ENPARA: Yüzde 48
Vade Sonu Tutar: 2 milyon 077 bin 639,34 TL
Net Kazanç: 77 bin 639,34 TL
AKBANK: Yüzde 49
Vade Sonu Tutar: 2 milyon 079 bin 256,83 TL
Net Kazanç: 79 bin 256,83 TL
ODEA: Yüzde 48
Vade Sonu Tutar: 2 milyon 077 bin 639,34 TL
Net Kazanç: 77 bin 639,34 TL
ALTERNATİF BANK: Yüzde 54
Vade Sonu Tutar: 2 milyon 087 bin 344,26 TL
Net Kazanç: 87 bin 344,26 TL
FİBA: Yüzde 52
Vade Sonu Tutar: 2 milyon 084 bin 109,29 TL
Net Kazanç: 84 bin 109,29 TL
DENİZBANK: Yüzde 50
Vade Sonu Tutar: 2 milyon 080 bin 874,32 TL
Net Kazanç: 80 bin 874,32 TL
GARANTİ BBVA: Yüzde 48
Vade Sonu Tutar: 2 milyon 077 bin 639,34 TL
Net Kazanç: 77 bin 639,34 TL
NOT: Haberimizde yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi kapsamında değildir.