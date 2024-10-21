Mevduat Faizinde Bankalardan "Hoş Geldin" Kampanyası: 2 Milyon Liranın Aylık Getirisi Alev Aldı!

GETİR FİNANS: Yüzde 52

Vade Sonu Tutar: 2 milyon 084 bin 109,29 TL

Net Kazanç: 84 bin 109,29 TL

TEB: Yüzde 52

Vade Sonu Tutar: 2 milyon 084 bin 109,29 TL

Net Kazanç: 84 bin 109,29 TL

HSBC: Yüzde 51

Vade Sonu Tutar: 2 milyon 082 bin 491,80 TL

Net Kazanç: 82 bin 491,80 TL

İNG Bank: Yüzde 52

Vade Sonu Tutar: 2 milyon 084 bin 109,29 TL

Net Kazanç: 84 bin 109,29 TL

ANADOLUBANK: Yüzde 55

Vade Sonu Tutar: 2 milyon 088 bin 961,75 TL

Net Kazanç: 88 bin 961,75 TL

N KOLAY: Yüzde 48

Vade Sonu Tutar: 2 milyon 077 bin 639,34 TL

Net Kazanç: 77 bin 639,34 TL

ENPARA: Yüzde 48

Vade Sonu Tutar: 2 milyon 077 bin 639,34 TL

Net Kazanç: 77 bin 639,34 TL