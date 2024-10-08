Mevduat Faizi Getirilerinde Rekor Atış! Tam Tamına 12.262 TL Kazandıracak

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, 17 Ekim'de ekim ayı faiz kararını açıklayacak. Piyasalar bu tarihi yakından takip ederken, parasını vadeli mevduat hesabına yatırmayı düşünen vatandaşlar da güncel faiz oranlarına göre kazanç hesaplamaları yapıyor. Bankaların vadeli mevduat faizi oranları incelendiğinde, faiz oranlarının yüzde 54’e kadar yükseldiği dikkat çekiyor.

VADELİ MEVDUAT FAİZ ORANLARI VE GETİRİ HESAPLAMALARI

Güncel verilere göre, vadeli mevduat faiz oranlarıyla 280.000 TL’lik birikimi olan bir kişi, 32 gün sonunda 12.262 TL'ye kadar getiri elde edebiliyor ancak bu rakam bankalar arasındaki faiz oranlarına ve fırsatlara göre değişiklik gösterebiliyor.