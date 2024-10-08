Mevduat Faizi Getirilerinde Rekor Atış! Tam Tamına 12.262 TL Kazandıracak
Ekim ayının gelmesiyle beraber çeşitli mevduat hesaplarında 32 günlük vadede ne kadar getiri sağlanabileceği yatırımcılar tarafından oldukça merak edilirken 280 bin liranın 32 günlük getirisi artış gösterdi. İşte 280 bin liranın 32 günlük getirisi…
Kaynak: Haber Merkezi
Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, 17 Ekim'de ekim ayı faiz kararını açıklayacak. Piyasalar bu tarihi yakından takip ederken, parasını vadeli mevduat hesabına yatırmayı düşünen vatandaşlar da güncel faiz oranlarına göre kazanç hesaplamaları yapıyor. Bankaların vadeli mevduat faizi oranları incelendiğinde, faiz oranlarının yüzde 54’e kadar yükseldiği dikkat çekiyor.
VADELİ MEVDUAT FAİZ ORANLARI VE GETİRİ HESAPLAMALARI
Güncel verilere göre, vadeli mevduat faiz oranlarıyla 280.000 TL’lik birikimi olan bir kişi, 32 gün sonunda 12.262 TL'ye kadar getiri elde edebiliyor ancak bu rakam bankalar arasındaki faiz oranlarına ve fırsatlara göre değişiklik gösterebiliyor.
FAİZ KARARI VE BANKALARIN YENİ KAMPANYALARI
17 Ekim’de açıklanacak faiz kararı, bankaların vadeli mevduat kampanyalarını da etkilemesi beklenirken bankalar, yeni müşteriler kazanmak ya da mevcut müşterilerine daha cazip fırsatlar sunmak için çeşitli kampanyalar düzenleyebilir.