Metinden çıkarılan ifade ayrıca dikkat çekti: Ekonomistlerin Merkez Bankası'nın faiz kararına ilk yorumları, 'dalga mı geçiyorsunuz?'

EKONOMİSTLER TEPKİLİ: DALGA MI GEÇİYORSUNUZ?"

Ekonomistler, gelişmeye tepki gösterdi. Uğur Gürses, Erkan'ı etiketlediği paylaşımında "Enflasyon yüzde 60'a koşuyor; Faizi sadece % 17.5'e çekip şu denmiş: 'Politika faizi, enflasyonun ana eğilimini geriletecek ve enflasyonu orta vadede yüzde 5 hedefine ulaştıracak parasal ve finansal koşulları sağlayacak şekilde belirlenecektir.' Dalga mı geçiyorsunuz?" diye sordu.