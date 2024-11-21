Meşhur Peynir Devi İflas Bayrağını Çekti! Türkiye’de 60’tan Fazla Şubesi Vardı

Bir dönem Ankara merkezli üretimi ve Türkiye genelindeki 60’tan fazla şubesiyle tanınan, peynir sektörünün önemli isimlerinden biri olan 'Meşhur Peynirci' firması için iflas kararı çıktı. Yarım asrı aşkın süredir peynir üretimi yapan marka, geçtiğimiz yıllarda mali sıkıntılarla boğuşmuş ve şubelerini kapatma kararı almıştı. Şirket, son dönemde ürünlerini farklı işletmeler üzerinden satışa sunarak ayakta kalmaya çalışsa da bu çabalar yeterli olmadı.