Meşhur Peynir Devi İflas Bayrağını Çekti! Türkiye’de 60’tan Fazla Şubesi Vardı
Ankara merkezli dev peynir üretim firması, zorlu ekonomik koşullara yenik düşerek iflas etti. Şirketin bir dönem Türkiye’de 60’tan fazla şubesi bulunuyordu.
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Bir dönem Ankara merkezli üretimi ve Türkiye genelindeki 60’tan fazla şubesiyle tanınan, peynir sektörünün önemli isimlerinden biri olan 'Meşhur Peynirci' firması için iflas kararı çıktı. Yarım asrı aşkın süredir peynir üretimi yapan marka, geçtiğimiz yıllarda mali sıkıntılarla boğuşmuş ve şubelerini kapatma kararı almıştı. Şirket, son dönemde ürünlerini farklı işletmeler üzerinden satışa sunarak ayakta kalmaya çalışsa da bu çabalar yeterli olmadı.
ANKARA İFLAS DAİRESİ’NİN KARARI
Çelikoğlu Gıda çatısı altında faaliyet gösteren ve 2000’li yıllarda özellikle Ankara’da büyük bir popülerlik yakalayan firma, bu dönemde şube sayısını 60’ın üzerine çıkarmıştı. Ancak 2010’ların ortasında ekonomik sorunlar yaşayan şirket, 2018 yılında tüm şubelerini kapatmak zorunda kalmıştı. Bu karar sonrası tabelalarını indirerek farklı işletmeler üzerinden satışlarına devam eden firma, mali darboğazdan çıkmayı başaramadı. Ankara İflas Dairesi’nin 14 Kasım 2024 tarihli kararıyla şirketin iflası resmen ilan edildi.