MESAM Harekete Geçti Kuaför, Kafe ve Marketlerde Müzik Çalan Yandı! Hapis ve Para Cezasına Çarptırılacak
Kuaför, kafe, market gibi çok sayıda işletme, iş yerlerinde arka planda çalan müzikler için ciddi bir yaptırımla karşı karşıya. Müzik Eseri Sahipleri Grubu Meslek Birliği (MESAM) tarafından işletmelere gönderilen ihtarnamelere göre, işletmeler metrekare başına yıllık 6 bin lira telif ücreti ödemek zorunda kalacak.
Kaynak: ATV
Söz konusu telif ücretini ödemeyen işletmeleri ise ciddi yaptırımlar bekliyor. Lisans bedelinin üç katı kadar tazminat talebine ek olarak, banka hesaplarına haciz uygulanabilecek. Ayrıca 1 ila 5 yıl arasında değişen hapis cezası da gündeme gelebilecek.
"YA ÖDE YA DA MÜZİĞİ KAPAT" SEÇENEĞİ SUNULUYOR
İstanbul’da 35 yıldır berberlik yapan Recep Gökçetin, sabah dükkanını açtığında eline ulaşan ihtarnameyle büyük bir şaşkınlık yaşadığını belirtti. Gökçetin, ihtarnamede yer alan "Salonunuzda müzik çalıyorsanız yıllık 8 ila 12 bin TL lisans ücreti ödeyeceksiniz" ifadesinin kendisini zor durumda bıraktığını söyledi.
“Müşterilerimizle sohbet ederken radyodan müzik açıyorduk. Şimdi ya bu bedeli ödeyeceğiz ya da tamamen müziği kapatacağız. Ödemezsek hapis cezası bile var. Bu uygulamayı anlamakta güçlük çekiyoruz,” diye konuştu.
KÜÇÜK ESNAF TEPKİLİ, MESAM GEREKÇEYİ AÇIKLADI
MESAM yetkilileri ise uygulamanın gerekçesini “eser sahiplerinin haklarının korunması” olarak açıkladı. Yetkililer, umuma açık alanlarda müzik yayını yapılmasının, telif hakkı sahiplerinin iznine ve buna bağlı lisans ücretine tabi olduğunu belirtti.
Ancak birçok küçük işletmeci, metrekare başına belirlenen yüksek telif bedelinin altından kalkamayacaklarını dile getiriyor. Müşteriler ise, müziksiz bir ortamın işletmelerin cazibesini düşüreceğini savunarak uygulamaya tepkili yaklaşıyor.