Mesai Saatleri Kısalıyor mu? Hükümet İlk Adımı Atıyor: Esnek Çalışmada Meslekler Tek Tek Belli Oldu
Esnek çalışma geliyor mu? Mesai saatleri kısalacak mı? Milyonlarca çalışanın dört gözle beklediği düzenleme için hükümet düğmeye basıyor! Yeni çalışma hayatı düzeninde detaylar netleşti. Esnek çalışma modelinin kapsayacağı iş gruplarının kanunla tek tek tanımlanacak. Çalışma saatleri ise kısalmayacak.
Kaynak: Ekonomi Gazetesi
Hükümetin üzerinde çalıştığı esnek çalışma modeli şekillenirken, AKP’de yasal düzenleme için hazırlıklar başladı. İlk etapta bazı meslek gruplarını kapsayacak yeni esnek çalışma modeli için işverenler ve STK’lar ile toplantılar gerçekleştirilerek piyasanın nabzı yoklanacak. Çalışma saatleri konusunda kısalma söz konusu olmayacak.
4 FORMÜL MASADA
Ekonomi Gazetesi’nden Besti Karalar’ın haberine göre AKP kaynakları, “Esnek çalışma denildiğinde ilk akla çalışma saatlerinin kısaltılması geliyor. Öyle bir şey yok. Olamaz da. Son günlerde esnek çalışma modeli ile ilgili haberlerde çalışma saatlerinin kısaltılacağına yönelik iddialar doğru değil, kamuda çalışma saatlerinin kısaltılması söz konusu değil. Esnek çalışma modeli çalışan tüm meslek gruplarında uygulanmayacak. Esnek çalışma belli meslek dallarını kapsayacak. Esnek çalışmaya özellikli tanım getirecek bir çalışmamız var” dediler.
Bu kapsamda uzaktan, kısmi ve değişken zamanlı çalışma modeli ve akademik eğitim amaçlı çalışma modelleri üzerinde durulduğu kaydedildi.
ESNEK ÇALIŞMA HANGİ MESLEKLERİ KAPSAYACAK?
Esnek çalışmanın kapsamına dahil edilecek mesleklere ilişkin de detaylar şekillenmeye başladı.Kaybolmaya yüz tutmuş mesleklerin yanı sıra esnek çalışma modelinin çağın mesleklerine göre uyarlanacağı, her meslek grubunu kapsamayacağı belirtiliyor.
Kaynaklar, “dolayısıyla emek yoğun iş alanlarını korumak amacıyla, esnek çalışmaya özellikli bir tanımlama getireceğiz. Tekstil ve imalat alanında ara eleman olarak çalışan grupları, bazı mühendislik dallarında, çağın mesleği haline gelen ve daha çok gençlerin alanı olan dijital alanların kullanıldığı meslek gruplarını, eğitim alanında akademik çalışmalar yapanları, yazılımcı gibi meslek gruplarını kapsayacak” bilgisini paylaştılar.
MESAİ SAATLERİ KISALIYOR MU?
Ancak mesai saatlerinin kısalmasını bekleyen çalışanlar ise yeni yasa ile umduğunu bulamayacak. Çünkü esnek çalışma tam gün mesai yapmayan, yarım gün çalışan, haftanın belli günleri çalışan, kısa vadeli işler yapanları kapsayacak. Esnek çalışma modeli genele değil, kişiye özgü uygulanacak.