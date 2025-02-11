Mert Başaran Zengin Ettirecek Sırrı Verdi! Rekor Kazandıracak
Yatırım danışmanı Mert Başaran, Borsa İstanbul, altın, Bitcoin ve para piyasaları fonlarına yatırım yaptığını belirterek, özellikle endeksi yönlendiren büyük şirketlere yoğunlaştığını vurguladı.
Kaynak: Dünya Gazetesi
Dünya Gazetesi’nin YouTube kanalında yayınlanan "Cebimdeki Dünya" programında güncel yatırım stratejilerini ve tercih ettiği varlıkları açıkladı. Başaran, altını 1.700-1.800 dolar seviyelerinden aldığını ve fiyatlarda daha fazla yükselmeden ekleme yapmayı planladığını ifade etti. Ayrıca, Bitcoin’in mevcut yüksek seviyelerinden alım yapmanın riskli olduğunu düşündüğünü dile getirdi.
ENDEKS BAZLI YATIRIM STRATEJİSİ
Yatırım stratejisinde endeks bazlı bir yaklaşım benimsediğini belirten Başaran, özellikle BIST 30 ve BIST 100 endekslerinde yer alan güçlü şirketlere yatırım yaptığını açıkladı. Türk Hava Yolları, büyük bankalar, Koç Holding ve Sabancı Holding gibi endeksin öncü şirketlerine yatırım yapmaya devam ettiğini ifade eden Başaran, “Endeksi yönlendiren şirketlere yatırım yapmayı tercih ediyorum. Onlar kazandıkça, ben de kazanırım” şeklinde stratejisini özetledi.
ALTIN VE BİTCOİN YATIRIMLARI
Altın konusunda, 1.700-1.800 dolar seviyelerinden alım yaptığını ve şu anda fiyat hareketlerini izleyerek ekleme yapmayı beklediğini belirten Başaran, Bitcoin konusunda ise 105.000 dolar seviyelerinden alım yapmanın riskli olduğunu düşündüğünü ifade etti. "Ben yatırım yaparken düşüşleri fırsat olarak görürüm. Bitcoin’i 17.000 dolardan almıştım, ancak şu an 105.000 dolardan almak bana riskli geliyor" dedi.
KÜÇÜK YATIRIMLARLA UZUN VADELİ KAZANÇ
Başaran, küçük yatırımcılar için borsada düzenli alımlar yapmanın uzun vadede büyük kazanç sağladığını belirtti. “Borsada büyük parayla girmek risklidir. Küçük parayla düzenli alım yaparak, zaman içinde büyük kazançlar elde edilebilir” diyen Başaran, yatırımcıları sabırlı olmaya çağırdı.
Temettü veren şirketlere yapılan yatırımların, zaman içinde maliyeti sıfırlayarak büyük avantaj sağladığını vurgulayan Başaran, uzun vadeli yatırımın önemine dikkat çekti. Stratejisini “Ben bir şeyi dipteyken alırım, tepe noktaları beni korkutur” diyerek özetleyen Başaran, borsadaki düşüşleri fırsat olarak gördüğünü ve güçlü şirketlere dayalı uzun vadeli bir yatırım stratejisi izlediğini belirtti.
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