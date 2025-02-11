Mert Başaran Zengin Ettirecek Sırrı Verdi! Rekor Kazandıracak

ALTIN VE BİTCOİN YATIRIMLARI

Altın konusunda, 1.700-1.800 dolar seviyelerinden alım yaptığını ve şu anda fiyat hareketlerini izleyerek ekleme yapmayı beklediğini belirten Başaran, Bitcoin konusunda ise 105.000 dolar seviyelerinden alım yapmanın riskli olduğunu düşündüğünü ifade etti. "Ben yatırım yaparken düşüşleri fırsat olarak görürüm. Bitcoin’i 17.000 dolardan almıştım, ancak şu an 105.000 dolardan almak bana riskli geliyor" dedi.