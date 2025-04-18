Mert Başaran Uyardı: Şimdi Tam Zamanı, Almayan Pişman Olur
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), politika faizini 350 baz puan artırarak yüzde 46 seviyesine yükseltti. Bu gelişme, konut almayı planlayan vatandaşlar için önemli bir dönemeç oldu. Geçmişte faiz oranlarındaki düşüşle birlikte konut fiyatlarında sert artışlar yaşanmıştı. Ancak bu kez faiz artışının etkisiyle ev sahibi olmayı düşünenlerin alım kararları üzerinde nasıl bir etkisi olacağı merak ediliyor.
Kaynak: Haber Merkezi
Ekonomist Mert Başaran, konut piyasasındaki son gelişmeleri değerlendirerek ev almayı planlayanlara önemli uyarılarda bulundu.
EKONOMİK VE SİYASİ GELİŞMELERİN PİYASALAR ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
Son dönemdeki küresel ve yerel ekonomik gelişmeler piyasaları ciddi şekilde etkiliyor. Örneğin, eski ABD Başkanı Donald Trump’ın politik kararları, Amerikan borsasında düşüşlere neden oldu. Türkiye’de ise siyasi belirsizlikler iç piyasada dalgalanmalara yol açtı. Tüm bu belirsizlikler, faiz artırımı kararını zorunlu hale getirdi ve ekonominin daha rasyonel bir yönetime kayması gerektiği mesajı verildi.
ŞU AN “AKUT” BİR DÖNEMDEYİZ
Mert Başaran, geçmişte faiz oranlarını düşürerek enflasyonu artıran hataların tekrarlanmaması adına daha temkinli bir ekonomi politikası izlendiğini belirtti. Ancak bu tür politikaların, özellikle KOBİ'ler gibi reel sektör üzerinde olumsuz etkiler yaratabileceğini vurguladı. Faiz artışı, yatırım ortamını zorlaştırırken, ilerleyen dönemde faizlerde düşüş yaşanabileceğini söyledi. Ancak Türkiye gibi bir ekonomide, öngörüde bulunmanın zor olduğuna dikkat çekti. Faiz artışı, döviz kuru üzerindeki baskıyı hafifletmek amacıyla yapıldı, ancak yılın son çeyreğinde faiz oranlarında düşüş yaşanması bekleniyor.
YATIRIM ARAÇLARINDA GARANTİ KAZANÇ VAR MI?
Başaran, yatırımcılara garanti kazanç vaadeden araçlardan uzak durmalarını önerdi. Bankalarda yapılan faiz yatırımları gibi bazı araçların kısa vadede güvenli görünebileceğini, ancak uzun vadede sürdürülebilir olmadığını ifade etti. Kısa vadede kazanç sağlamak mümkün olsa da, uzun vadede sanayiye veya başka yatırım araçlarına yönelmenin daha mantıklı olacağına dikkat çekti. Küçük yatırımcılar için ise altın, gümüş, hisse senedi gibi daha farklı alanlarda yatırım yapmanın uygun olacağı tavsiyesinde bulundu.
ENFLASYONUN GİZLİ TEHDİDİ: PARAMIZI KEMİREN CANLI
Başaran, enflasyonun ekonominin en büyük tehditlerinden biri olduğunu ve paramızın değerini hızla erittiğini vurguladı. Ayrıca, Türkiye’deki aşırı tüketim alışkanlıkları da ekonomiyi olumsuz etkileyen faktörler arasında yer alıyor. Tüketim odaklı bir toplum haline geldiklerini belirten Başaran, gençlerin bile erken yaşlarda markalar ve estetik üzerine yoğunlaştığını ifade etti.
EV ALMA ZAMANI GELDİ Mİ?
Faizlerin düşüş gösterdiği dönemlerde, ev fiyatlarının hızla arttığına dikkat çeken Başaran, şu anki durgunluk döneminin kısa süreceğini belirtti. Ancak, şu anda ev almayı planlayanlar için önemli bir tavsiyede bulundu: Eğer ev almak için maddi imkânınız varsa, "fiyatlar düşer mi, daha da artar mı" diye düşünmeden alım yapmanın tam zamanı. Başaran, fırsatların her zaman karşımıza çıkmadığını, faizlerin tekrar düşmesi durumunda fiyatların hızla artabileceğini ve bu durumda alım fırsatının kaçırılabileceğini belirtti.
BİRİKİMİ OLANLARA ALIM TAVSİYESİ
Başaran, “Bugün almadığınızda, yarın faizlerde bir düşüş olabilir ve piyasada hızlı bir hareketlenme yaşanabilir. Böyle bir durumda, bugün almadığınız evi alma şansınızı kaybedebilirsiniz” dedi. Eğer alım gücünüz varsa, beklemek yerine ev alıp köşeye koymanın en doğru adım olacağına işaret etti.