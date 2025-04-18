Mert Başaran Uyardı: Şimdi Tam Zamanı, Almayan Pişman Olur

EV ALMA ZAMANI GELDİ Mİ?

Faizlerin düşüş gösterdiği dönemlerde, ev fiyatlarının hızla arttığına dikkat çeken Başaran, şu anki durgunluk döneminin kısa süreceğini belirtti. Ancak, şu anda ev almayı planlayanlar için önemli bir tavsiyede bulundu: Eğer ev almak için maddi imkânınız varsa, "fiyatlar düşer mi, daha da artar mı" diye düşünmeden alım yapmanın tam zamanı. Başaran, fırsatların her zaman karşımıza çıkmadığını, faizlerin tekrar düşmesi durumunda fiyatların hızla artabileceğini ve bu durumda alım fırsatının kaçırılabileceğini belirtti.