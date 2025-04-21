Mert Başaran Tüyoyu Verdi! Bu Yatırıma Yönelen 5 Yılda Zengin Olacak
Ekonomist Mert Başaran, yatırım tercihini altın, dolar ya da borsa yönünde kullananlara farklı bir öneride bulundu. Başaran’a göre, gerçek kazanç kapısı göz ardı edilen bir alanda, yani kentsel dönüşüm sürecine girmesi beklenen eski yapılarda bulunuyor.
Kaynak: Haber Merkezi
Bir televizyon programında değerlendirmelerde bulunan Başaran, Türkiye’de artan kentsel dönüşüm çalışmalarının önemli fırsatlar sunduğunu belirtti. Başaran, “Dolarla değil, molozla zengin olacaksınız” diyerek yatırımcıların dikkatini 30-50 yıllık binalara çevirmesi gerektiğini vurguladı. Bu tür yapıların yakın gelecekte yüksek prim potansiyeli taşıdığını dile getiren ekonomist, birçok kişinin bu fırsatın farkında olmadığını söyledi.
ARSA PAYI YÜKSEK, MERKEZİ KONUTLARA DİKKAT
Başaran’ın özellikle altını çizdiği noktalardan biri de yapıların niteliği oldu. Yatırım yapılacak dairenin büyük bir sitenin içinde olması, yüksek arsa payına sahip bulunması ve merkezi bir konumda yer alması durumunda kazancın çok daha yüksek olacağını belirten Başaran, bu tür evlerin sıfır konutlara kıyasla ciddi oranda daha ekonomik olduğunu hatırlattı.
“İÇİNDE KİRACI OLMASA DA ALIN” UYARISI
Başaran, kira geliri elde edilmemesi durumunda dahi bu tür dairelerin cazibesini koruduğunu ifade etti. “Kiraya veremesiniz bile alın. İçinde kimse yaşamasa da bu evler dönüşümle birlikte katlanarak değerlenecek” şeklinde konuşan Başaran, bu yöntemin beş yıl içinde yatırımcıyı ciddi kazanca ulaştırabileceğini belirtti.
KENTSEL DÖNÜŞÜM, YATIRIMIN YENİ ROTASI OLDU
Türkiye genelinde sürdürülen kentsel dönüşüm projeleriyle birlikte, özellikle büyükşehirlerdeki eski yapıların yeniden inşası hız kazandı. Hem güvenli yaşam alanlarının oluşturulması hem de gayrimenkul değerinin artması, bu binaları yatırım açısından cazip hale getiriyor.
Uzmanlara göre, bu süreçte yapılacak doğru yatırımlar, orta vadede önemli bir servetin kapısını aralayabilir.