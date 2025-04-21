Mert Başaran Tüyoyu Verdi! Bu Yatırıma Yönelen 5 Yılda Zengin Olacak

ARSA PAYI YÜKSEK, MERKEZİ KONUTLARA DİKKAT

Başaran’ın özellikle altını çizdiği noktalardan biri de yapıların niteliği oldu. Yatırım yapılacak dairenin büyük bir sitenin içinde olması, yüksek arsa payına sahip bulunması ve merkezi bir konumda yer alması durumunda kazancın çok daha yüksek olacağını belirten Başaran, bu tür evlerin sıfır konutlara kıyasla ciddi oranda daha ekonomik olduğunu hatırlattı.