Mert Başaran Şimdi Tam Zamanı Diyerek Açıkladı: 2 Yıl Sonra Hiç Alamayacaksınız
Yatırım uzmanı Mert Başaran, katıldığı bir programda yatırımcılara yönelik önemli uyarılarda bulundu. Başaran, konut yatırımı yapmak isteyenler için kritik bir dönemin başladığını belirtti ve ilerleyen yıllarda konut satın almanın çok daha zor hale geleceğini ifade etti.
Yatırımcılar, varlıklarını değerlendirmek amacıyla farklı yatırım araçlarına yöneliyorlar. Dolar, altın, mevduat ve konut gibi çeşitli seçenekler, ekonomik dalgalanmalara göre tercih ediliyor. Emlak ve yatırım uzmanı Mert Başaran, bu bağlamda konut yatırımının geleceği hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Temmuz 2024'te Türkiye genelindeki konut satışları, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 16 artarak 127 bin 88'e ulaştı. Konut satışlarında en yüksek rakama 19 bin 47 adetle İstanbul'da ulaşılırken, Ankara 11 bin 364 satışla ikinci, Antalya ise 6 bin 659 satışla üçüncü sırada yer aldı. En düşük konut satışları ise Ardahan, Hakkari ve Bayburt'ta gerçekleşti.
Ocak-Temmuz döneminde ise konut satışları, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0,5 azalarak 672 bin 162 olarak gerçekleşti.
Yüksek faiz oranları, yatırımcıların konut alımından uzaklaşmasına neden olurken, bazı yatırımcılar konutlarını satarak mevduata yöneldi. Uzmanlar, konutun artık eskisi gibi bir yatırım aracı olarak görülmediğini vurguluyor. 2020 sonrası hızla yükselen konut fiyatlarının, pandemi, deprem ve yabancı yatırımcıların Türkiye’ye olan ilgisi gibi etkenlerle 10 milyon TL’lik evlerin 15 milyon TL’ye çıkmasına neden olduğu belirtiliyor. Ancak bu dönemin sona erdiği ve piyasanın normal seviyelere dönmeye başladığı ifade ediliyor.
Yüksek mevduat faizlerinin yatırımcıların tercihini değiştirdiğini belirten uzmanlar, konut alımı yerine paralarını faize yatıranların sayısının arttığını ve bunun da konut satışlarını durma noktasına getirdiğini ekliyor.
Başaran, inşaat şirketlerinin maliyetler nedeniyle 2-3 milyon TL bandındaki "alınabilir konut" projelerine artık giremeyeceklerini vurguladı. "İnsanlar bugün alamadıkları konutları 2-3 yıl sonra hiç alamayacaklar" diyen Başaran, konut almak isteyenlere acele etmeleri gerektiğini söyledi.
Başaran, "Enflasyon olsa da mülk her zaman mülktür. Armudun sapı, üzümün çöpü demeden alabilecekleri bir mülkü satın almaları gerekiyor" ifadeleriyle sözlerini tamamladı.
Not: Haberimizde kesinlikle yatırım tavsiyesi verilmemiştir.