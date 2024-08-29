Mert Başaran Şimdi Tam Zamanı Diyerek Açıkladı: 2 Yıl Sonra Hiç Alamayacaksınız

Ocak-Temmuz döneminde ise konut satışları, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0,5 azalarak 672 bin 162 olarak gerçekleşti.

Yüksek faiz oranları, yatırımcıların konut alımından uzaklaşmasına neden olurken, bazı yatırımcılar konutlarını satarak mevduata yöneldi. Uzmanlar, konutun artık eskisi gibi bir yatırım aracı olarak görülmediğini vurguluyor. 2020 sonrası hızla yükselen konut fiyatlarının, pandemi, deprem ve yabancı yatırımcıların Türkiye’ye olan ilgisi gibi etkenlerle 10 milyon TL’lik evlerin 15 milyon TL’ye çıkmasına neden olduğu belirtiliyor. Ancak bu dönemin sona erdiği ve piyasanın normal seviyelere dönmeye başladığı ifade ediliyor.